放弃清零 习近平欲罢不能？
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民众不满，经济亮起红灯，中国坚定不移的被官媒喋喋不休赞颂的清零战略，在海外一些中国政治观察家眼中，现在成了习近平的政治障碍，然而，习还在不断地要求：坚决清零不动摇，他为什么那么狂热？
多重禁闭，强制隔离，大幅压缩国际航线，不向中国公民发放新护照，不断的核酸检测……这在海外看起来简直不可思议。
与西方疫情大流行期间造成的长时间瘫痪相反，中国2020年春季差不多恢复了接近正常的生活，自此，中国的防疫政策被歌颂为习近平的英明领导，被宣传为中国制度优越于自由民主制度的证明。
习近平是坚定且狂热的清零政策的捍卫者，清零已和这位68岁、准备在年底前获得第三任的他本人密不可分。
然而，目前袭击中国的奥米克戎变种凸显了这一清零政策的有害的一面，反过来损害了习近平的形象。
最近几周，上海数百人死于新冠病毒，已经被封锁了将近两月的上海人，疲惫不堪，有种末日感。
中国经济也出现了严重的问题，用李克强的话来说：“复杂严峻”，造成这一局面的理由很简单，清零，封城，阻碍了中国人旅行，消费，甚至去工作。更不用提封城给供应链造成的严重紊乱。
中国周一公布了两年来最差的业绩，消费处于最低水平，失业率接近历史最高水平。牛津大学教授Vivienne Shue告诉法新社："现在不放宽清零政策，可能使中国的战略显得食古不化，没有创造力，也不明智。
但是习近平要求继续清零不动摇，他坚称这是为了“人民至上，生命至上。”习近平到底为什么如此顽固？
今年对习近平很关键，秋季召开中共20大，除非发生意外，中共领导集团应该让他第三次连任中共总书记。
奥米克戎扰乱了习有条不紊自我接班的步骤，经济局势很严重，总理李克强扮演起消防队长，紧急出面救火。他要求官员们行动起来，采取措施挺经济。
但是面对社会不满，各地官员没有多大行动的余地。
中国国家主席习近平，十年来已经是中国最强大的领导人，现在他的名字如此紧密地和清零联系在一起，所有官员没有其他选择，支持清零，就是支持习近平，必须一丝不苟地执行清零政策。
新加坡国立大学李光耀公共政策学院学者吴木銮（Alfred Wu）表示，“否定清零，也就等于否定习近平”。清零可以让官员晋升，也可以免除官员的职务。已经有一些官员已经因为没有认真执行清零政策被罢免了职务。
上海封城引发的严重混乱，造成严重的次生灾害，引发民怨，人们对习近平亲信、上海市委书记李强的前途提出了疑问。
李强曾被视为未来的总理人选，但美国政治风险咨询公司『透视中国』分析，李强晋升的可能性仍很大。
习近平是否在党内遭到反对？美国华盛顿特区美国大学专制政权专家约瑟夫-托里吉安（Joseph Torigian）说，"很难知道党的精英们在卫生问题上是否有不同于他的意见"。而且无论如何，"中国的政治不是人气的竞争，这个标准不是获得权力的决定性因素"。
根据『透视中国』报道，在距离中共十二大只有几个月的时间里，放弃清零政策，无论如何对习近平来说都存在巨大风险：形同"政治自杀”。
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