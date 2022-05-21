放弃清零 习近平欲罢不能？

中国-新冠病毒

2022年5月10日，中国北京，身着防护服的医务人员从显示中国国家主席习近平的巨大屏幕底下走过。

民众不满，经济亮起红灯，中国坚定不移的被官媒喋喋不休赞颂的清零战略，在海外一些中国政治观察家眼中，现在成了习近平的政治障碍，然而，习还在不断地要求：坚决清零不动摇，他为什么那么狂热？

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多重禁闭，强制隔离，大幅压缩国际航线，不向中国公民发放新护照，不断的核酸检测……这在海外看起来简直不可思议。

与西方疫情大流行期间造成的长时间瘫痪相反，中国2020年春季差不多恢复了接近正常的生活，自此，中国的防疫政策被歌颂为习近平的英明领导，被宣传为中国制度优越于自由民主制度的证明。

习近平是坚定且狂热的清零政策的捍卫者，清零已和这位68岁、准备在年底前获得第三任的他本人密不可分。

然而，目前袭击中国的奥米克戎变种凸显了这一清零政策的有害的一面，反过来损害了习近平的形象。

最近几周，上海数百人死于新冠病毒，已经被封锁了将近两月的上海人，疲惫不堪，有种末日感。

中国经济也出现了严重的问题，用李克强的话来说：“复杂严峻”，造成这一局面的理由很简单，清零，封城，阻碍了中国人旅行，消费，甚至去工作。更不用提封城给供应链造成的严重紊乱。

中国周一公布了两年来最差的业绩，消费处于最低水平，失业率接近历史最高水平。牛津大学教授Vivienne Shue告诉法新社："现在不放宽清零政策，可能使中国的战略显得食古不化，没有创造力，也不明智。

但是习近平要求继续清零不动摇，他坚称这是为了“人民至上，生命至上。”习近平到底为什么如此顽固？

今年对习近平很关键，秋季召开中共20大，除非发生意外，中共领导集团应该让他第三次连任中共总书记。

奥米克戎扰乱了习有条不紊自我接班的步骤，经济局势很严重，总理李克强扮演起消防队长，紧急出面救火。他要求官员们行动起来，采取措施挺经济。

但是面对社会不满，各地官员没有多大行动的余地。

中国国家主席习近平，十年来已经是中国最强大的领导人，现在他的名字如此紧密地和清零联系在一起，所有官员没有其他选择，支持清零，就是支持习近平，必须一丝不苟地执行清零政策。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院学者吴木銮（Alfred Wu）表示，“否定清零，也就等于否定习近平”。清零可以让官员晋升，也可以免除官员的职务。已经有一些官员已经因为没有认真执行清零政策被罢免了职务。

上海封城引发的严重混乱，造成严重的次生灾害，引发民怨，人们对习近平亲信、上海市委书记李强的前途提出了疑问。

李强曾被视为未来的总理人选，但美国政治风险咨询公司『透视中国』分析，李强晋升的可能性仍很大。

习近平是否在党内遭到反对？美国华盛顿特区美国大学专制政权专家约瑟夫-托里吉安（Joseph Torigian）说，"很难知道党的精英们在卫生问题上是否有不同于他的意见"。而且无论如何，"中国的政治不是人气的竞争，这个标准不是获得权力的决定性因素"。

根据『透视中国』报道，在距离中共十二大只有几个月的时间里，放弃清零政策，无论如何对习近平来说都存在巨大风险：形同"政治自杀”。