中国经济阴影下国际金属掉价

中国经济 / 原材料

铜、锌、铝等等。。。，数种金属的价格在过去两个月里价格有所松动。中国需求缩小不是没有影响。中国经济阴影下，国际金属市场走低。这是本台RFI法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）在本周节目中的关注议题之一。

广告 继续浏览后续

本台RFI法文网2022年05月18日星期三在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre Olphand的一篇最新报道指出，铜和铝的价格现已跌回到2022年年初时水平。镍（nickel）也是如此，还有锌（zinc）在一个月里跌掉1000美元。铝（aluminium）和锡（étain）则是在两个月里下跌了2000多美元。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为[Baisse du prix des métaux industriels: l’ombre de la Chine]。换做中文可译作[工业金属价格降低：中国的阴影]。下面做简介以供分享。

市场担忧中国经济状况 -

据本台RFI法文«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报导指出，当前金属的国际价格水平依然处于过去十年里的历史性高位。但专家家们在表述上已把三月初，俄罗斯发起进攻乌克兰初期时所使用的[高度恐慌]一词，抛之脑后。一名对话人向本台法广RFI记者解释说，现在类似喘息，而深层的担忧则是中国的增长。

市场预防中国需求减弱 -

法广RFI的这篇法文报道指出，市场提早准备需求减少，价格回落。就此，法国高校国立工艺院（CNAM-Conservatoire National des Arts et Métiers）的学者、原材料经济学教授表示，中国的增长总是解释市场基本趋势的第一要素。当中国扫货购买谷物，或减少对金属的消费，是中国在引导市场。今天是如此。由于严厉的卫生措施和染疫人数反弹，中国工业活动顿步。市场提前为需求减少做准备，价格应声而落。但专家们认为，行情目前还没有反转，只是在纠正价格。

中国最大供应商最脆弱 -

对中国需求放缓的担忧，尤其是在那些主要的对华出口国。他们对中国经济放缓十分敏感。在非洲，刚果民主共和国就属于这种情况。该国的铜和钴（cobalt）主要运往中国。几内亚是中国最大的矾土（bauxite）供应商，这种矿物可以提炼出铝。目前，三月份的海关数据还没有显示几内亚矿物对华出口减少。2022年03月比2021年03月还有所增加。但中国的所有伙伴方都难免会遭受冲击。

市场有待中国宣布措施 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）在2022年05月21日星期三刊出的这篇报道最后提到，法国智库亚洲中心（Asia Center）的学者认为，肯定中国会放缓，但并不确切知道市场对此冲击的反应。中国港口的重启或宣布有利中国经济的措施就足以让市场有反应。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

.