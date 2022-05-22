中国学者指俄出兵理由荒唐 俄乌战争对中国有害无利

俄罗斯侵乌战争

2022年5月22日，无人机拍摄的乌克兰南部港口城市马里乌波尔。经过近三月的狂轰滥炸，俄罗斯占领了一座废墟。

中国国防大学教授公方彬近日撰文直指俄罗斯选择了一条被人类文明淘汰的复兴之路，出兵乌克兰理由站不住脚。而清华大学国际关系学院院长阎学通则认为，俄乌战争对中国有弊无利，并指同盟不是“我帮助你侵略别人”。

广告 继续浏览后续

在中国官方至今不肯承认俄罗斯侵乌事实，以及官媒一片照搬俄官方舆论的氛围中，一些异议的声音在中国学界渐渐浮出。除了月初中国驻乌克兰前大使高玉生在一场研讨会上判断“俄罗斯已经显露败象”外，中国国防大学教授公方彬的文章更为尖锐。

公方彬日前在微信贴出的文章指出，俄罗斯总统普京选错了国家“复兴”道路，至今醉心于土地占有，这种观念落后是导致俄罗斯军事和能源之外乏善可陈的原因，也是走向铁血道路的内在动因。

他认为，“今天的国家影响力和引领世界的能力主要看政治经济文化科技先进与否，如果你走在世界前列就能够赢得别人尊重，谈不上威胁感，除非你威胁别人不成被围殴”.

对俄罗斯声称出兵乌克兰是因为北约东扩威胁其安全空间，公方彬指出：“到目前为止，我尚未想清俄乌战争之前哪个国家有胆子侵略世界第二军事大国，俄罗斯也屡屡向世界明示谁也不敢动其一寸国土”。

因此俄罗斯所谓面临安全威胁的理由站不住脚，且美国等西方国家一直劝说俄罗斯不要发动战争，在开展之初并未帮助乌克兰。

公方彬的文章后遭微信平台以违规为由删去。

而清华大学国际关系学院院长阎学通则从另外的角度分析俄乌战争的后果，他在5月9日在凤凰卫视专访节目中分析，俄乌战争到目前为止，从全球化的角度看，给中国除了带来损失伤害，没有任何好处。因为中国是全球最大贸易国，逆全球化的发展趋势对中国一点儿好处都没有，俄乌冲突加剧了逆全球化趋势。

他还解释“同盟”的含义不是盟友进行战争的时候自己自动参加战争，“同盟是当你的盟友被别人侵略，他进行反侵略战争的时候，你自动卷入战争，同盟条约是‘我帮助你、保护你’，不是‘我帮助你侵略别人’”。

这段话语焉不详，不知是否暗示中俄不同一般的关系？中国与俄罗斯并不存在正式的军事盟约，但普京与中国领导人习近平2月4日在北京发表宣言，表明双边合作无上限，无止境，被视为中俄欲取代现行国际秩序，已构成“轴心”架构，而俄罗斯在北京冬奥会结束次日，拉响侵乌序曲，也被西方媒体认为中俄领导人有过默契，但北京一直予以否认。

阎学通还指俄罗斯国内GDP已小于加拿大和韩国，根据世界银行预测，俄罗斯今年GDP负增长11%。他质疑，“一个拥有西班牙经济实力的国家能具有全球性的挑战能力吗？不可能。”他 还表示，这场战争使俄罗斯将来再想对世界有全球性的影响已经很困难了。