台湾对首轮未被纳入印太经济架构表示"将持续争取"

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美国官方透露台湾没有在首轮被纳入印太经济架构（IPEF），台湾外交部周日表示感到遗憾，台湾在全球供应链具关键角色，绝对符合参与IPEF资格，美国务卿布林肯曾强调IPEF具开放性与包容性，台湾未来将持续积极争取参与。白宫国安顾问沙利文表示，美国寻求深化与台经济伙伴关系。

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中央社消息，美国白宫国家安全顾问沙利文周日接受媒体访问时，预先透露台湾将不会成为印太经济架构首轮参与国家，但他强调美方期盼深化与台湾的经贸伙伴关系，台美双边关系的强化将与IPEF同时并进。

沙利文周日在与总统拜登前往日本的途中表示，美国正寻求深化与台湾的经济伙伴关系，包括在高科技方面，如半导体和供应链。

这是拜登上任后首次访问日本，他将参加"四方安全对话"（Quad）峰会，与日本、印度和澳洲领导人会面。地区安全问题将是议程重点。

沙利文在空军一号上告诉记者："我们不希望见到单方面改变现状，我们当然不希望见到军事侵略。我们确实希望这项讯息不仅来自我们，且来自地区内和地区外的盟友和伙伴。"

他说：我们正在寻求深化与台湾的经济伙伴关系，包括在高科技议题上，如半导体和供应链。

台湾外交部副发言人崔静麟向中央社表示，外交部对台湾未获纳入IPEF首轮名单感到遗憾，台湾做为重要经济体，在全球供应链扮演关键角色，绝对符合参与IPEF的资格。

崔静麟表示，美国会参、众两院的跨党派议员，近期均力挺台湾参与IPEF，美国务卿布林肯也公开强调，印太经济架构IPEF是一个具开放性与包容性的架构，不会对台湾在内的任何伙伴关闭大门；因此，台湾未来仍将持续积极争取参与。