哑巴也说话了 马化腾一鸣惊人

腾讯--微信--马化腾

2018年12月18日，阿里巴巴集团董事长马云（左）和腾讯董事长兼首席执行官马化腾在北京人民大会堂举行的纪念中国改革开放40周年大会上获授“改革先锋证书”。如今，中国网络巨头的日子并不好过。

说起马化腾，就想到腾讯，腾讯旗下的微信。说起微信，就想到审查，删节，封号。

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马化腾过得很如意么？虽然微信删帖招恨，他却被指是中国最低调，慎言的企业家。所以不鸣则已，一鸣惊人。

他到底也没有真正说什么话，只是转发了一则帖子，但那转发的动机和帖子的内容，在中国经济很不妙的时下，便被猜测是大有深意，而且是贴在『除了胡锡进，没人关心经济了』的名下，一时轰动。

胡锡进从『环球时报』总编位置上退下，近来对中国经济的状况颇有微词，四月份经济数据公布后，他曾有“触目惊心”的之叹。5月20日，他又发表文章说：需要拿出震撼弹级别的措施来让市场恢复信心。

当晚就有人发表『除了胡锡进，没人关心经济了』一文，赞扬胡锡进说了“大实话”，作者认定胡文，“甚至有了一些‘死谏’的悲情感”，作者还批评，现在流行的政治正确是，谁去抱怨自己的企业经营和生计艰难，立即就涌出一大批人骂你“不顾全大局”，“钻到钱眼里去了”。

赞胡锡进说大实话，本来就容易让人惊骇，更让人想不到的是，腾讯集团主席马化腾，也在微信朋友圈转发了上文中的一段，并自己加上引言“这段描述得太形象了”：

“部分网民关心经济的方式是：企业可以破产，但不可以裁员；企业可以破产，但不可以加班。至于甚么叫中国经济？他们不懂，也不关心，他们唯一关心的中国经济就是芯片和所谓的硬核科技，至于衣食住行，都太俗不可耐了，不重要，当然，如果他们叫的外卖晚了十分钟，他们可是会骂娘的，骂起外卖小哥来比谁都狠。”

小心翼翼的马化腾就这么一个“小动作”，立即引爆了舆论，考虑到中国说话艰难的现实处境，尤其是一批网络巨头数月来处在风口浪尖，遭“整肃”的背景，有人质疑这“真的是小马哥说的？” 有人称这走的分明是“微言大义”的路数。

学者张鸣评论说，“马化腾在网上发言，基本上等于哑巴说话，连哑巴都说话了，可是大事不好。”马化腾出面澄清：“我什么都没说过”。的确，他可以说不过转了一个帖，前面加了几个字的评论。

星岛环球援引北京财视传媒，证实是马化腾转发了上述文章并评论的。

有网友则批评说，“马化腾先生怪大家不关心中国经济，是的，作为普通网民，我更关心朋友圈和账号信息。不知马总何时能把封了的账号，给大家解封？”“其实，我完全理解封号和马无关，但是他那个怪网民不关心经济的姿态，实在令人反感……”

马化腾那段引文，自然是刷屏了，对他的抱怨感同身受的企业家不少，但不少人对腾讯多年来删帖封号深恶痛绝，上海市民季孝龙说，“腾讯和马化腾应该为他们上海封城造成的人道主义灾难买单，因为他们封号、删帖等行为间接推动了灾难后果恶性发展! ”

王五四对马化腾的批评很尖锐，“你更应该理解网民关心经济的方式才对，你一个人大代表都无法‘关心’的事，何苦挖苦网民呢？”他还质疑：“普通网民关心有用吗？上海人民关心了这么久上海的疫情，除了无力感就只有默默等待。……中国所谓的企业家走到今天这个地步，中国所谓的企业沦落到今天这一步，谁该负第一第二位的责任，难道不是很清晰吗？”

许多人心中可能一如王五四一样“很清晰”谁是一号负责人，但大家不愿明说，害怕说出去惹祸吧。

马化腾隐晦地表达中国企业家阶层的不满，心中的压抑很重吧？北京学者荣剑评论：“小马胆小，胆小如鼠的人也忍不住借他人之酒杯浇自己内心之块垒，这十几年也是罕见吧! 商业大佬们惶惶不可终日，由此可见一斑!”

中国的科技巨头近年来日子并不好过，因此有人呼吁“珍惜马化腾”，华生在新浪财经发表文章，指责有人“抱着腾讯要倒霉了的心态，期待腾讯因此而引火烧身”，他指责的有无道理不论，中国目前的政治经济环境不好是人人皆知的。这位作者从“那个敢说敢做，激励着一代又一代创业者奋进的青年导师马云就此销声匿迹”说起：这些年开始隐退的企业家越来越多，

“拼多多创始人黄峥与字节跳动创始人张一鸣在相当长的一段时间内已经没有二者音讯，公众不知其去向；京东创始人刘强东已经完全退居幕后，几乎不再出现在任何公开场合；美团创始人王兴、滴滴创始人程维也将新浪微博设置为半年可见，在公开场合保持沉默；360创始人周鸿祎、搜狐创始人张朝阳与当当创始人李国庆还偶尔在媒体上发声，但他们创建的企业都出现了严重的业务衰退，并已经退出中国商业舞台的中央。而仅剩下来一位极有分量，而且还奋战在企业一线的互联网大佬，也就是腾讯创始人马化腾了。”

马化腾居然是“硕果”仅存？让人不寒而栗!

马化腾转发的文章与评论那篇『除了胡锡进，没人关心经济了』的文章有关，事情这么轰动， 胡锡进因此也有了忧惧之心。

5月21日，胡锡进再发文说：“关心中国经济的岂止老胡，各地党委政府哪有不关心域内经济的。”他补充说，“不要给老胡制造吓人的罪名，也别给我戴什么高帽。”