拜登抵日本东京 美日峰会预料触及台海议题

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美国总统拜登周日抵达日本，这是他上任以来首次亚洲之行的最后一站。法新社称，在朝鲜威胁、中国地缘政治扩张及乌克兰战争的政治背景下，拜登周一与日本首相岸田文雄举行高峰会，预料将聚焦乌克兰局势、台海议题等。另外，拜登周日致电即将上任的澳洲总理阿尔巴尼斯，祝贺他在大选中获胜，并强调两国同盟关系。

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拜登搭乘专机于当地时间下午5时许飞抵位於东京的美军横田基地，由日本外相林芳正接机。

拜登在与林芳正、美国驻日大使易曼纽（Rahm Emanuel）简单问候，随后搭乘美国总统专属直升机"陆战队一号"（Marine One）从横田基地起飞，飞抵位于东京都港区六本木的美军基地后，改搭专车前往位于东京港区赤坂的美国驻日大使寓所。

拜登预计周一上午10时将造访皇宫，会晤日皇德仁。接着将在东京赤坂的迎宾馆与岸田文雄举行高峰会谈。这是两人首度举行面对面高峰会，一般预料会谈议题包括乌克兰局势、台海议题等。

拜登24日上午将出席在日本首相官邸召开的美日印澳"四方安全对话"（Quad）峰会。

拜登周日致电即将上任的澳洲总理阿尔巴尼斯，祝贺他在大选中获胜，并强调两国同盟关系。

白宫在声明中说："拜登重申美国对美澳同盟的坚定承诺，以及他打算与新政府密切合作，使其更加强大。"拜登与阿尔巴尼斯24日将在"四方安全对话"峰会上会晤。

澳洲联邦大选由工党赢得胜利，即将接任总理的阿尔巴尼斯在胜选后表示，他要促进澳洲人民团结。他并说，将于24日在东京与美国、日本以及印度领导人举行会谈。

另外，虽然印度是唯一一个尚未正式谴责俄罗斯入侵乌克兰的四方成员国，但印度总理莫迪周日在一份声明中表示，他计划与拜登进行"双向交流"。

另据"金融时报"周日引述美国官员的话报导，美国、日本、澳洲和印度将在东京举行的"四方安全对话"峰会上公布一项海事倡议，遏止印太地区非法捕鱼情形，借此反制中国渔船行径。面对中国日益强硬的态度，这些国家已经加强合作。

报导中说，这项海事倡议将利用卫星科技，透过连接新加坡和印度的监测中心，创建一个从印度洋到南太平洋的非法捕鱼监控系统。