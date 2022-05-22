波兰总统杜达在乌克兰议会发表演说称："无条件支持乌克兰加入欧盟"

乌克兰/欧盟/波兰/俄罗斯

周日到访基辅的波兰总统杜达在乌克兰议会发表演说，他表示"无条件支持乌克兰加入欧盟的申请"，他认为，俄罗斯军队屠杀平民之后，与莫斯科关系已经不可能“一切照旧”。俄罗斯谈判代表表示，俄罗斯已准备好与乌克兰恢复谈判，但继续谈判的主动权在基辅手上。

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法新社报道， 作为自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来第一位在乌克兰议会发表讲话的国家元首，波兰总统杜达的讲话几次因议员们起立鼓掌而中断。杜达承诺，将为乌克兰加入欧盟进行不懈的努力。

杜达表示，"尽管情况复杂，尽管(乌克兰加入欧盟）仍然存有疑虑，但我们必须尊重那些为欧洲而流血的人民"。杜达在与乌克兰总统泽连斯基联合举行的记者会上说，"我毫不怀疑欧盟会对乌克兰做出这样的姿态”。

杜达的表态与法国负责欧洲事务的国务秘书博纳关于乌克兰加入欧盟的说法完全不同。博纳周日在接受媒体采访时表示，"我们必须实事求是，如果你说乌克兰6个月或一、两年后会加入欧盟，就是在说谎"。他认为，乌克兰加入欧盟"可能会花15或20年，会耗费很长时间。"

博纳并说："我不想给乌克兰人任何幻想或谎言。"他重申法国总统马克龙提议设立一个比较松散的"欧洲政治共同体"（European political community），以此协助乌克兰加快与欧盟整合速度。但这项提案遭到泽连斯基的反对，他谴责"这类妥协作法"，并坚持立即展开赋予乌克兰完整欧盟成员国地位的程序。

乌克兰外长库列巴周四指责“某些国家”在乌克兰加入欧盟的候选资格上给予“二等待遇”。

德国总理朔尔茨此前也表态称，不赞成批准乌克兰加入欧盟的程序"走捷径"。

在俄军入侵乌克兰后，泽连斯基希望乌克兰能快速加入欧盟。而乌克兰转亲西方被认为是俄罗斯总统普京2月24日入侵乌克兰的主要原因之一，但其他欧盟领导人对让乌克兰快速入盟持谨慎或反对的立场。

马克龙提出的"欧洲政治共同体"建议将在6月底的欧盟峰会上进行讨论。

另据法新社消息，俄罗斯谈判代表梅丁斯基（Vladimir Medinsky）周日表示，俄罗斯已准备好与乌克兰恢复谈判，他称，中止谈判责任在基辅方面。"现在球在他们一边"。

梅丁斯基周日接受白俄罗斯电视台采访时说， “就我们而言，我们准备继续对话”​​。他并说：“暂停谈判完全是乌克兰的提出的，俄罗斯从未拒绝谈判”。

俄罗斯入侵乌克兰初期，两国代表团会定期举行面对面与视讯会谈；乌俄外长于3月在土耳其磋商，随后双方又在伊斯坦布尔举行代表团会议，此后谈判停滞，迄今仍无具体成果。

乌克兰总统府顾问兼乌方首席谈判人员波多利雅科（Mykhailo Podolyak）17日表示，由于先前谈判缺乏实质进展，与莫斯科的和谈已经"暂停"。

波多利雅科周六也说，如今基辅对战争的立场变得更坚定不妥协。乌克兰相信，让步只会适得其反，因为任何停火协议之后，俄罗斯只会打得更凶。他还强调，基辅不会接受任何有关割让领土的协议。