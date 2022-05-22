联合国人权高专到访新疆前夕  世维大会与人权组织呼吁公开透明

新疆/人权

根据联合国人权高专办发布的公告，联合国人权事务高级专员米歇尔・巴切莱特（Michelle Bachelet）将于明天周一抵达中国广州，对中国的新疆地区展开为期一周的访问，公告表示，巴切莱特女士将访问新疆的喀什与乌鲁木齐，并且在访问的最后一天，5月28日举行记者会。不过，公告并未披露巴切莱特访问的具体细节，也没有确认此次访问是否是此前高官员所强调的「不受限制的」访问。

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人权观察等组织近日反复呼吁高专办公布访问条件，强调此次访华将是联合国人权高级专员自2005年以来首次访华，他将考验人权高专巴切莱特公信力。

世界维吾尔大会组织5月13日前往日内瓦要求会见高专办官员，呼吁公布访问条件及其行程，但却并未获得回应，也始终未能获得巴切莱特本人的会见。亲自递交请愿书的世维大会项目协调负责人向法广表示，担心，此次访问将被中方所利用，担心即将发表的联合国人权高专办有关新疆的人权报告将为中国背书。

世维大会发言人迪利夏提这样向法广表示：“我认为巴切莱特的访问不可能取得我们期待的结果，因为在今天中国的状况下，没有任何人胆敢向她讲述真实的情况，即使当局组织一些单独的会见，出席会谈的人也不可能说真话。相反，此行很可能会被中国政府利用，作为人权外交的资本”。

亲自前往日内瓦要求会见联合国人权高级专员的世维大会项目协调人Zemretay Harkin向法广表示，世维大会多年来要求会见联合国高级专员但却始终未能如愿以偿，5月13日在日内瓦也同样是失望而归，联合国方面并未介绍巴切莱特此行的具体信息。她说：“联合国高级专员此行具有重大的历史意义，因为这是自2005年以来联合国人权高级专员首次访华，也是联合国人权高级专员首次访问维吾尔地区。但是，从一开始就很明确，中国政府不可能允许不受限制的访问，联合国方面对此也十分清楚，在这样的前提下，此次访问的具体目的究竟是什么？对我们来说，这是中国政府做宣传的一次机会。此次访问莫非是为了补充联合国早就应该公布的有关维吾尔人的调查报告，该报告原本应该在去年9月公布，但是，八个月之后，到目前为止，却依然没有任何消息，而该报告应该成为许多国家以及联合国预防种族屠杀等机构对待维吾尔问题的参照文件，所以，对我们来说，该报告确实举足轻重，我们多次要求在专员出访之前公布，但是我们并没有看到相关报告的任何内容。在这样的前提下，我们对此次访问的具体条件与内容都十分担忧。”