对俄国侵乌感到羞耻 俄驻联合国外交官公开辞职

俄罗斯侵乌战争

在瑞士日内瓦的一座联合国大楼顶上，联合国旗帜随风飘扬。一位资深的俄罗斯驻联合国日内瓦办事处外交官鲍里斯-邦达列夫（Boris Bondarev）对普京发动战争“感到耻辱”，公开辞职。

反对俄罗斯侵乌的俄罗斯常驻联合国外交官鲍里斯·邦达列夫（Boris Bondarev）发表公开辞职声明，表示自己从未为自己的国家感到如此羞耻。

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驻联合国日内瓦办事处的资深外交官邦达列夫在公开信中表示：这场战争是“血腥、愚蠢和绝对不必要的，在我20多年的外交生涯中，我经历了我国外交政策的多次转变，但我从没有像今年2月24日那天对我的祖国感到那样羞耻”。

鲍里斯·邦达列夫周一在接受电话采访时说。“普京既是战犯又是独裁者。”

现年41岁的邦达列夫提到的2月24日，正是俄罗斯总统普京发动侵略乌克兰的首日。邦达列夫自2002年以来在俄罗斯外交部工作，2019年派驻联合国日内瓦办事处。

邦达列夫在公开信中说，“普京挑起的侵略乌克兰的战争，事实上是一场反对西方的战争，它不仅仅是对乌克兰人民犯罪，也许是对俄罗斯人民最严重的犯罪，用一个大写的字母Z挡住了我们所有的希望和我们的国家成为一个自由和繁荣社会的光明前景。”

联合国观察组织(UN Watch)主任希勒-诺伊尔说，根据几个消息来源，这不是俄罗斯外交官出于同样理由的第一次辞职，但可能是最公开的一个，应该鼓励其他同事效仿。

他补充说："美国、英国和欧盟应该在自由世界中起带头作用，建立一个方案，通过为这些外交官及其家人提供保护和经济保障以及定居的条件，鼓励更多俄罗斯外交官叛逃。