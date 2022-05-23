张文宏报告：在疫苗接种率高的国家，奥密克戎病死率与流感接近； 李强坚持习近平动态清零政策

动态清零

5月22日，复旦大学附属华山医院感染科主任、中国国家传染病医学中心主任张文宏教授表示：奥密克戎有一个基本的繁殖数（R0），也就是说一个人可以传染9.5个人。曾经通过非药物性的干预措施（NPI）都可以非常好的达到清零，但是当基本的繁殖数R0值等于9.5时，这一波疫情在全球基本上就已经控制不住了。

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张文宏是在中华预防医学会第七届呼吸疾病预防与控制学术会议上作题为《新冠肺炎全球流行背景下我国防控策略的实施》的演讲报告时说这番话的。

张文宏说，和西湖大学一起合作发表了相关论文。比较了炎症通路以及炎症的强度，发现了奥密克戎引起的对宿主的炎症应答确实比流感要轻一点，但是它的炎症反应在脆弱人群中还是比较严重的。也就意味着奥密克戎会诱发一定程度的炎症反应，但是程度要弱于流感。如果病人年龄比较大，而且基础疾病比较重，这种炎症反应有可能就是致死性的。

张文宏教授把韩国和澳洲这两个国家的病亡率做了一个比较， 这两个国家的病亡率还是比较接近的，基本上都是维持在0.09%~0.1%之间。在国际上这个数据与流感也比较接近。这样一个病亡率也是最近各个国家对奥密克戎的一个描述，是比较统一的数据。但这些国家的疫苗接种率都是非常高的。

张文宏的观点接近中国另一位著名专家钟南山的意见。今年三月钟南山和中国呼吸疾病国家重点实验室副研究员关伟杰在中国科学院英文期刊《国家科技评论》上，联名发表了《在当前中国新冠疫情期间的重新开放策略》一文(https://academic.oup.com/nsr/article/9/3/nwac054/6564385?login=false)。文章说，从长远看，动态清零是不能一而再，再而三地持续下去的。要加强中国全国范围的疫苗接种。

另据“上海发布”微信公众号消息，上海市委书记李强指出，当前疫情防控正处于向常态化防控转换的关键阶段，要深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，毫不动摇坚持“动态清零”总方针。要聚焦放开后更强的流动性、更复杂的场景，加强跟踪研究， 把“控得住”和“放得开”统一起来。这是李强5月21日主持召开疫情防控专家座谈会时的表态。

中国国家卫生健康委新冠肺炎疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年教授4月10日在上海接受了记者采访时表示： 上海具备动态清零的条件。 我们没有战胜不了的困难。靠应对德尔塔的方式来抗击奥密克戎有难度，也意味着要采取更为果断坚定的措施。抗击这轮疫情，需要从最基层的老百姓、组织，到上面的区级、市级形成有效的系统和联动，进一步统一思想、坚定信心。

根据清华大学的官方履历(https://vsph.tsinghua.edu.cn/info/1018/1180.htm)，梁万年教授在担任首都大学预防科学系／公共卫生与家庭医学学院副主任院长，教务长，研究生院院长，副校长等好几个领导职位的同时（1997-2003年），用与全日制博士生同样的时间 （2000-2003），在中国协和医科大学完成了流行病与卫生统计学的博士阶段的学习和训练， 获得博士学位。