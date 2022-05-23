泽连斯基：准备会晤普京谈判结束战争 20国承诺向乌克兰提供更多武器

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乌克兰总统泽连斯基周一表示，普京是他唯一准备会面的俄罗斯代表，而讨论唯一的话题是结束乌克兰战争。美国国防部长奥斯汀周一宣布，20个国家承诺向乌克兰提供更多军事武器。联合国最新统计：受俄乌等冲突影响，全球超过1亿人流离失所。

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路透社消息，泽连斯基周一线上参与瑞士达沃斯举行的世界经济论坛，他呼吁各国向乌克兰提供更多武器，并对俄罗斯实施最大程度制裁。

泽连斯基还表示，由于俄罗斯针对占领下的乌克兰平民的态度，使到两国之间组织谈判越来越艰难。

任何以武力占领克里米亚的企图，都会是成千上万的平民沦为牺牲品。俄罗斯于2014年吞并克里米亚。

泽连斯基表示，如果乌克兰"在2月（俄国侵略乌克兰时）就立即获得我们100%的需求"，那么将会挽救数以万计的生命。他说："这就是为什么乌克兰需要我们要求的所有武器，而不仅是那些已经提供的武器。"

他并呼吁对俄罗斯实施石油禁运，对俄罗斯所有银行采取惩罚性措施，以及避开俄罗斯资讯科技产业。泽连斯基说，所有外国企业都应该离开俄罗斯。

另据法新社消息，美国国防部长奥斯汀周一宣布，在周一举行的盟国会议上，20个国家承诺向乌克兰提供更多武器，以应对俄罗斯军队。

奥斯汀表示，“今天的会议进行得很顺利，许多国家将向乌克兰军队提供急需的火炮弹药、海防系统、坦克和其他装甲军车”。

44个国家代表周一在线上参加了“乌克兰防御联络小组”的第二次会议，讨论在目前冲突阶段向乌克兰提供更多军事援助。这个小组听取了乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）有关3个月来乌、俄战争现况的简报。

奥斯汀说："我们今天与列兹尼科夫和他的团队齐聚一堂，比较深入且一致了解到乌克兰的优先需求以及战场状况。"他表示，许多国家承诺捐助迫切需要的砲弹、沿岸防卫系统以及坦克车和其他装甲车。也有些国家表示，愿意训练乌克兰军队。

奥斯汀说，丹麦承诺运交乌克兰鱼叉式（Harpoon）反舰导弹系统，捷克将提供攻击直升机、坦克车和火箭系统。

另据联合国难民署周一表示，受俄罗斯在乌克兰发动战争等冲突影响，全球流离失所的人数首度突破1亿大关。