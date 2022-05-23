石油禁运将改变德国人的出行行为

俄罗斯侵乌战争

乌克兰战争和中国对战争的立场始终是德国媒体关注的话题。

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德国总理朔尔茨周日启程访问非洲。他首次非洲之行要发出的信号是，即便是战争时期，德国也没有忘记非洲。但媒体同时报道说，他前往非洲，也是为了争取更多对抗俄国总统普京的盟友。

尽管如此，朔尔茨继续受到德国多方批评。比如，德国联邦议会4月底决定，相乌克兰提供重武器。但引缺乏弹药，该决定住进尚未落实。联盟党议会党团主席默尔茨因此批评朔尔茨玩双重游戏。

又比如，《柏林日报》引述波茨坦军事历史学家Sönke Neitzel的话批评说，朔尔茨警告俄国升级乌克兰战争的话语在“外交政策上不明智，甚至有风险。”他认为，朔尔茨向普京显示了他的胆怯和恐惧，由此提升了西方软弱的形象。而这正是让普京一开始就敢于发动战争的原因。

《周日版法兰克福汇报》关注的是对俄罗斯的能源禁运。该报认为，欧洲必须尽快独立于俄罗斯的石油和天然气。卢森堡能源部长呼吁，在欧盟范围内采取步调一致的限速措施，因为速度较慢的汽车使用的燃料更少。这个提议有道理，而且适当。但德国是欧洲唯一一个仍然允许公民在高速公路上飙车的国家。到目前为止，每个政府都回避了限速。但一旦限速，德国人的出行行为将发生重大变化。汽车的地位会大大降低，由鹤立鸡群降低到只是众多交通工具中的一种而已。有些人会觉得很可惜。但德国特殊道路的终结终会以这样或那样的方式到来。也许，普京的战争是一种催化剂，让人们认识到，自由不是从油门踏板的角度来衡量的。

德国《商报》发现，印度正从俄罗斯购买越来越多的廉价石油。中国则还没有决定。欧盟希望抵制俄罗斯石油，并正在全力制定对俄罗斯石油禁运的最后细节。自二月以来，俄罗斯已从欧盟国家获得近100亿欧元的石油收入。现在，这一状况将被结束。但专家们警告说，特别是两个国家可以抵消正在计划中的石油禁运，即印度和中国。一位德国石油专家指出，土耳其和印度已大幅增加了从俄罗斯购买的石油。由于需求下降，中国暂时还没有什么动作。但如果北京增加从俄罗斯的石油进口，仅中国一个国家就可以补偿俄国对整个欧洲的石油禁运。但另一些专家认为，中国没有能力或意愿通过收购来完全抵消欧洲的禁运，至少在短期内不会这么做。