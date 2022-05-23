美国对台政策改采战略清晰？

中美关系

拜登周一在东京对北京发出了可谓相当强硬的声音。警告北京一旦侵台，美国会捍卫台湾，北京则反应激烈，谴责美方“玩火”。

广告 继续浏览后续

拜登2021年10月21日在CNN回答“如果中国攻击台湾，美国会不会捍卫台湾？”的问题时，两度响应说，“对，我们有这样的承诺”。一些分析认为拜登的说法显示美国有意协防台湾，但也有被当作“口误”的猜测，怀疑美国岂能轻易告别奉行几十年的对台“战略模糊”。白宫发言人事后有关“总统不是在宣布我们的政策有任何改变，也不是做出了改变我们政策的决定”的说法也被解读为立场有所后退。

5月23日，拜登在东京面临同样的问题，当台湾遭到中国攻击，他是否愿意武力介入保卫台湾？拜登的回答是肯定的。此举被解读为打破了美国长期以来对台保持的“战略模糊”的政策，但白宫随后重申，美国基于『台湾关系法』的对台政策没有改变。似乎又在淡化拜登有关美国将军事介入保卫台湾的说法。

拜登当时回答提问作出上述回答后还补充了一句话：“我们同意一个中国政策，我们签字同意了这项政策和其他补充协议。但是，用武力拿下台湾是不适当的。那会扰乱整个地区，就跟在乌克兰发生的情况相似”。

显然，这句话透出，俄罗斯发动侵乌战争的教训，以及北京对台湾施加越来越大的军事压力，无疑促使美国对海峡两岸关系，以及可能发生的北京对台战争重新思考。无论如何解读拜登的表态，至少美方有把话说在前面敲警钟的意味。

拜登亚洲行前夕，北京或许对拜登可能会对台湾问题发表“出格”的讲话有所预感，中国外交负责人杨洁篪、王毅先后就中国的“核心关切”台湾问题发出警告，杨洁篪称“一个中国原则是中美建立外交关系的前提，也是中美关系的政治基础”。中国外交部发言人赵立坚则谴责美国不要打“台湾牌”，“不要在十分危险的道路上越走越远。”

但是，拜登在与日本首相岸田文雄举行的联合新闻会上有关会在北京侵台时军事捍卫的表态仍然让各方震惊。尽管白宫解释美国对台政策没有改变，但是从北京方面的激烈反应来看，拜登对台政策的宣示可能正在走出“战略模糊”框架。

拜登的表态和白宫事后有关对台政策未变的声明，其实为美国的对台政策留下一个很大的想象空间。有分析人士认为，这可能意味着，如果北京不侵台，而只是不断地对台湾施加更大的军事压力，美国将继续依据『台湾关系法』向台湾提供武器，提供武器的程度和水平将视北京压力的程度而定。假如北京一旦侵台，美国可能会冒着信誉破产的巨大风险袖手旁观吗？

北京应注意到了，美国对台政策的表述越来越明晰，即使被北京视为圣经的“一个中国原则”也受到美方公开、立即的反驳。中共外交最高负责人杨洁篪与美国国家安全顾问沙利文通话时重申“一个中国原则”，中国外交部发言人赵立坚19日也再度强调“美方应恪守一个中国原则”，指责美国试图“歪曲和掏空一中原则”，结果引起美方反弹。

美国国务院发言人普莱斯20日发推说：“中华人民共和国持续公开扭曲美国政策，美国不认同中华人民共和国的‘一个中国’原则，我们依然致力于长期、获两党支持的‘一个中国’政策”。

为什么美方要做出如此强调呢？美国国防部发言人科比去年10月曾解释，“一中政策”与北京的“一中原则”不同，美国不对台湾主权采取立场。专家分析，美国在台湾议题上采取更决断的姿态，不受“一中原则”的框限是因为，华盛顿一直担心北京可能会单方面改变现状。华盛顿对台战略模糊逐渐清晰，应该是让北京不要误判形势。