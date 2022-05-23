美日外长会谈 重申维护台海和平稳定

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美国国务卿布林肯周一与日本外务大臣林芳正举行双边会谈。除了讨论印太经济架构、乌克兰局势与朝鲜议题外，双方也谈到美日在维持台海和平稳定的共同利益。

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美国国务院以发言人普莱斯（Ned Price）发出的会谈纪要指出，布林肯与林芳正两人赞许美日同盟是印太地区和平、安全与繁荣的基石。

布林肯与林芳正并重申坚决支持乌克兰主权与独立，并承诺追究俄罗斯对乌克兰发动侵略战争的责任。双方并对印太经济架构（IPEF）的启动表示欢迎，该架构将推动可持续且包容的经济成长与繁荣。

美日外长也计划在今年夏天召开"2加2会谈"美日经济政策协商会议，并谴责朝鲜的弹道导弹试射违反联合国安全理事会多项决议。

布林肯与林芳正还讨论了美日在维持台海和平与稳定方面的共同利益。布林肯强调美日韩合作的重要性，以强化自由、开放、互通、繁荣、具韧性与安全的印太地区。

美国总统拜登（Joe Biden）周一与日本首相岸田文雄在东京会谈后发表联合声明也指出，有关台湾，美日两国的基本立场未变，重申台湾海峡和平与稳定的重要性是国际社会和平与繁荣不可或缺要素，敦促两岸问题和平解决。