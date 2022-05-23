美防长奥斯汀：美国对台湾“一个中国”政策没有改变

美国/台湾/中国/武力威胁

美国国防部长奥斯汀周一表示，美国对台湾的“一个中国”政策“没有改变”。此前美国拜登总统表示，如果中国对台湾动武，美国将以军事介入。中国的国台办周一晚间表示：美打台湾牌是"玩火"。

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法新社消息，奥斯汀周一在接受媒体询问有关拜登访问亚洲时发表的谈话时说， “美国的政策没有改变”。

美国总统拜登周一稍早表示如果中国武力犯台，美国会动用武力军事防卫台湾。

拜登这番言论，似乎背离美国目前所谓的战略模糊政策。

当拜登在日本东京被记者问到，如台湾遭受中国攻击，美国会否保卫台湾，他回答"会的"。拜登还说："这就是我们做过的承诺。我们同意一中政策，也签署过相关文件，从而据此达成之后各项协议。但(台湾）是可以武力占领的想法完全不合适”。

拜登讲话数个小时后，在五角大楼举行的新闻发布会上，当被问及拜登声明的含义时，国防部长奥斯汀表示，美国的政策没有任何改变。

奥斯汀说，“正如总统所说，我们的一个中国政策没有改变”，"他重申了这一政策以及我们对台海和平与稳定的承诺。”

奥斯汀并表示， “拜登还强调了我们在《台湾关系法》中的承诺，即赋予台湾自卫权”。他说， “所以我再说一遍，我们的政策没有改变。”

另外，针对拜登"美国将以武力保卫台湾"的言辞，中国国台办周一对此声称，企图打"台湾牌"、"以台制华"是在"玩火"，并指台湾民进党政府应"立即停止倚美谋独"。

中国国务院台湾事务办公室发言人朱凤莲周一晚间以"答记者问"名义的书面方式宣称，"台湾问题是中国内政，不容任何外来干涉"。她说，"一个中国原则"是中美关系的政治基础，敦促美方停止违背一中原则和中美三个联合公报规定的言行。

她表示，企图打"台湾牌"、"以台制华是在玩火"，"玩火者必自焚"。

朱凤莲把中国对美国的不满导向民进党政府，宣称"民进党当局勾结外部势力，顽固进行谋独挑衅，造成当前台海局势紧张动荡，她并"正告民进党当局，立即停止倚美谋独，否则不会有好下场"。