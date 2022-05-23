马祖列岛可能会成为亚洲的顿涅茨克？

中美关系

美国总统拜登表示，若中国武力侵犯台湾，美国将保卫台湾。中国外交部对此表示强烈不满和反对。消息传来，立即引起了德国媒体的关注。多份媒体表示，拜登的亚洲之行是要削减中国在亚洲的影响力。

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德国《明镜》周刊表示，美国的许诺非同寻常。美国表示将武力保卫台湾，这实际上首先意味着武器交付。就受到袭击时的军事援助问题，他故意没有作出明确答复，因为这会被北京认为是违反了“一个中国政策”。通过这种“战略上的模糊性”，美国希望让北京不知道华盛顿在发生战争时会做出什么反应。迄今为止，美国在亚洲只为其亲密盟友日本和韩国作出了正式的军事援助担保。美军在那里也有军事基地。

拜登去年底已经宣布，美国有义务在台湾受到袭击时提供援助。然而。白宫随后立即明确表示，这并不意味着背离之前的政策，与台湾的关系受1979年“台湾关系法”的约束。现在，白宫也再次试图将拜登的言论相对化。白宫发言人表示，美国总统重申了美国目前的政策，包括美国对帮助岛国自卫的理解。

《法兰克福汇报》报道说，马祖列岛是台湾的一部分，但许多居民视自己为中国人。中国声称它们是自己的领土，并以不断侵犯领土的方式来考验台湾政府。天气好的时候，可以从中国挖泥船上看到马祖列岛。因为这些岛屿离中国海岸只有九公里，而台湾的首都台北则在170公里之外。挖泥船经常钻入台湾政府在马祖周围宣布的六公里宽的禁区，然后遭到海岸警卫队的驱逐。2020年，这种情况发生了近4000次。这会消耗资源并让人神经绷紧。有时，中国船只还会损坏水下电缆。马祖列岛的互联网和电话于是就会出现故障，群岛的脆弱性会变得特别明显。马祖群岛会不会成为亚洲的顿涅茨克？

德国T-online网站表示：多年来，随着竞争对手中国的经济和军事崛起，美国越来越重视亚洲。中国的复兴正在瓦解美国在该地区持续数十年的主导地位。但近几个月来，拜登不得不在外交和安全政策方面关注俄罗斯及其对乌克兰的侵略战争。他想通过其亚洲之行强调该地区对美国的战略重要性