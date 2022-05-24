美国经济
专家忧虑美国经济陷入衰退 拜登称美国GDP增速超过中国
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汽油价格居高不下冲击美国经济，短期内看不到纾缓迹象。专家指出：油价引发物价上涨，美国经济因此陷入衰退的忧虑日益升高。
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《华盛顿邮报》报导说，高油价的焦虑已外溢到航空业，客机燃油更稀缺；制造业为塑胶包装伤透脑筋，塑胶也是石油制品；船舶业者正在考虑是否让船只停驶，因为现在加满油箱每次要多花几百元；油价高涨甚至影响到学校午餐供应，业者提高价格以弥补送货所需的油价支出，逼得某些学校已停止叫货。
美国经济出现各种值得忧心的迹象，以油价高涨最为凸出；全国每加仑油价同比去年要高五成；各项因素汇聚让石油短绌，是2008年金融海啸以来首见。
加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）能源分析师特兰(Michael Tran)表示，至少今年夏季油价会维持在高档；财长耶伦近日赴德行程中也附和此说，指能源会受压而涨价。
但美国总统拜登否认美国经济有衰退的可能性，他23日称40年来美国GDP将首次比中国增长得更快。
当被问到美国民众是否需要为美国经济可能出现衰退做好准备，拜登在日本与日相岸田文雄的联合记者会上回答道：“不需要。”
拜登说：我们在供应链方案上取得重大进展。现代汽车将在乔治亚州创造约8千个职缺，三星将在德州投资170亿美元，创造约3千个职缺。丰田将在北卡罗来纳州提供1700个职缺。我们在电池技术领域创造约1百万个新的工作岗位。
拜登承认美国经济存在问题，但称这些问题“没有世界其他地区那样严重”。
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