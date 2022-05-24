专家忧虑美国经济陷入衰退 拜登称美国GDP增速超过中国

美国经济

2022年5月24日，东京，美国总统拜登在康泰宫举行的四方领导人峰会上与澳大利亚总理安东尼-阿尔巴内斯开玩笑。

汽油价格居高不下冲击美国经济，短期内看不到纾缓迹象。专家指出：油价引发物价上涨，美国经济因此陷入衰退的忧虑日益升高。

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《华盛顿邮报》报导说，高油价的焦虑已外溢到航空业，客机燃油更稀缺；制造业为塑胶包装伤透脑筋，塑胶也是石油制品；船舶业者正在考虑是否让船只停驶，因为现在加满油箱每次要多花几百元；油价高涨甚至影响到学校午餐供应，业者提高价格以弥补送货所需的油价支出，逼得某些学校已停止叫货。

美国经济出现各种值得忧心的迹象，以油价高涨最为凸出；全国每加仑油价同比去年要高五成；各项因素汇聚让石油短绌，是2008年金融海啸以来首见。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）能源分析师特兰(Michael Tran)表示，至少今年夏季油价会维持在高档；财长耶伦近日赴德行程中也附和此说，指能源会受压而涨价。

但美国总统拜登否认美国经济有衰退的可能性，他23日称40年来美国GDP将首次比中国增长得更快。

当被问到美国民众是否需要为美国经济可能出现衰退做好准备，拜登在日本与日相岸田文雄的联合记者会上回答道：“不需要。”

拜登说：我们在供应链方案上取得重大进展。现代汽车将在乔治亚州创造约8千个职缺，三星将在德州投资170亿美元，创造约3千个职缺。丰田将在北卡罗来纳州提供1700个职缺。我们在电池技术领域创造约1百万个新的工作岗位。

拜登承认美国经济存在问题，但称这些问题“没有世界其他地区那样严重”。