乌克兰将获鱼叉反舰导弹 射程覆盖克里米亚

俄罗斯侵乌战争

丹麦将向乌克兰提供最尖端的改良版鱼叉导弹发射系统。

美国防长奥斯仃在德国美军基地宣布，在周一召开的“乌克兰防御联络小组”的第二次会议上，20国承诺向乌克兰提供武器，其中最引入注目的是丹麦将向乌克兰提供保卫敖德萨港口的鱼叉反舰导弹系统(Harpoon)。

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鱼叉反舰导弹系统是西方海军装备的最尖端的反舰导弹系统，通常搭载在军舰、潜艇甚至轰炸机上，但丹麦是唯一一个获得改良版导弹发射系统的国家，它可被安装在一辆卡车上，成为海岸防御炮台。

配备了自主雷达和复杂的导航系统，"鱼叉 "在低空飞行以避开敌人的雷达。据其制造商波音公司称，它能够打击海上或陆地上的目标，根据不同的版本，射程为125至300多公里。

克里米亚塞瓦斯托波尔港在射程内

乌克兰一旦收到鱼叉反舰导弹，被俄军吞并的克里米亚塞瓦斯托波尔港，目前俄军黑海舰队司令部所在地将处于射程之内。

乌克兰需要此类反舰导弹系统，最大的使命是保护港口运输。俄罗斯侵乌，在黑海实施禁运，使得全球第五大小麦出口国乌克兰出产的小麦无法从敖德萨海港运出。

捷克周一承诺向乌克兰提供直升攻击机，坦克以及导弹。

不过，奥斯仃防长没有披露美方将向乌克兰提供何种武器。美国国会刚刚批准了向乌克兰增援400亿美元的法案。

奥斯仃没有回答美国是否向基辅提供最新一代海马斯高机动多管火箭系统（ Himars），他指出，乌克兰的需求在现阶段没有改变：火炮、坦克、无人机和弹药。

海马斯射程为70至150公里，远远大于M777榴弹炮组，后者的有效射程不超过40公里。