四方安全对话峰会发表联合声明 反对南海、东海军事化

美日印澳/四方安全对话/政治

在日本东京举行的美日印澳"四方安全对话"峰会周二发表联合声明，四国领导人在声明中宣称，"对包容、具有弹性及自由开放的印太地区坚定不移的承诺"，同时警告反对南海、东海军事化。

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中央社援引美国有线电视新闻网（CNN）分析，这份声明也反映出"四方安全对话"松散的伙伴关系发展极为迅速。四方安全对话2008年大致瓦解，2017年恢复，并于去年举行首场面对面领导人峰会。

声明强调，"以规则为基础的海洋秩序面临挑战，包括在东海与南海"。这两个海域长期存在争端，多国声索的主权范围互相重叠。

中国宣称拥有南海近乎全域的主权，并在当地建立军事化设施，把岛礁变成军事基地和兴建起降跑道。据称中国还建立一支船只数量可能达数百艘的海上民兵。

东海方面，中国宣称拥有现由日本掌控的钓鱼台（日本称尖阁诸岛）主权。近年美国已重申钓鱼台列屿适用美日安保条约。

四方安全对话的声明并未明确点名中国，但含蓄警告："强烈反对借由任何胁迫、挑衅和单方面的行为，试图改变现状和加剧区域紧张，如把争议性地物军事化、以危险方式使用海警船只和海上民兵，以及试图阻挠他国的离岸资源开发活动等。"

另外，4国领导人也讨论到他们对乌克兰战事持续与人道危机的回应。

联合声明除"重申我们对维持区内和平稳定的强烈决心"，并"明确强调国际秩序的核心为包括联合国宪章在内的国际法，以及尊重所有国家主权和领土的完整性"。

联合声明并提到，计划未来5年内将对区内基础建设计划投资至少500亿美元，同时宣布一项被认为是要加强监控中国行径的海事监督倡议。