瑞士7月初将召开乌克兰重建国际会议

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瑞士总统卡西斯周二在达沃斯宣布，乌克兰重建会议将于7月4日至5日在瑞士举行，为自俄罗斯入侵以来遭受大规模破坏的乌克兰筹集资金重建家园；而俄罗斯的主要反对派领导人纳瓦尔尼确认被定罪，美国国务卿布林肯指责俄罗斯正在寻求取消一切形式的国内反对派。乌克兰总统泽连斯基呼吁盟国为交换战俘向俄罗斯施压。

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法新社消息，卡西斯周二达沃斯新闻发布会上表示，会议将致力于乌克兰的重建工作。乌克兰总理什米加尔及外长库列巴应邀线上参加了周二的达沃斯会议。

瑞士已经向40多国的领导人发出了邀请，瑞士总统卡西斯表示，参与会议的国家目前尚不清楚，但本次会议将特别聚焦世界银行、经合组织和欧盟宣为乌克兰重建已经和将要做出的承诺。

卡西斯还明确指出，乌克兰总统泽连斯基将参加会议，但他没有详细说明泽连斯基以何种形式参加。

乌克兰总理什米加尔在讲话中表示，"俄罗斯摧毁了乌克兰的道路、市政基础设施，俄罗斯正在竭尽所能让乌克兰的生活变陷于水深火热”。预计乌克兰的战争损失6000亿美元。

乌克兰领导人呼吁国际社会动员起来，为乌克兰提供财政援助，"这对乌克兰重建至关重要”。

另外，立陶宛财政部长萨卡莱特（Gintare Skaiste）敦促欧盟像2016年为土耳其做的一样，成立一个基金，帮助那些接纳成千上万乌克兰难民的国家减轻财政负担。

另据法新社消息，美国国务卿布林肯周二表示，俄罗斯的主要反对派领导人纳瓦尔尼确认被定罪表明，俄罗斯正在寻求取消一切形式的反对派。

布林肯在推特上发文称，“驳回纳瓦尔尼的上诉是俄罗斯当局镇压所有反对派及所有公民社会的又一个例证。”布林肯并向冒着拘押等风险，勇于抗议战争暴行的俄罗斯公民的致以敬意。

另外，乌克兰总统泽连斯基周二表示，乌克兰政府已准备好与俄罗斯交换战俘，"甚至明天"就可进行，他并呼吁盟国就此向俄罗斯当局施压。