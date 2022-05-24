美国对中国镇压新疆维吾尔人证据文件表示"令人愤慨" 称可能来自北京最高层"指示"

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美国周二针对最新公开的中国镇压新疆维吾尔少数民族证据文件表示"令人愤慨"，称这表明在新疆的镇压行为可能来自北京最高层的"指示"。英国外相特拉斯也形容最新外流文件的细节"令人震惊"。

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法新社报道，美国国务院发言人普莱斯周二在谈到这批外泄的中国警方内部文件时说，“我们对这些信息和图像感到震惊”。

普莱斯表示， “(我们）似乎很难想象，这些镇压、监禁、发动种族灭绝和反人类罪行的系统性行动，没有来自得到中国政府最高层的许诺和庇护”。

在联合国人权官员访问新疆之际，研究人员周二公开数以千计从中国新疆外流的照片与官方文件，这批档案进一步揭露新疆实施大规模拘留时采用的暴力手段。

法新社报导，不明消息人士骇入新疆官方资料库后，把这批档案寄给研究中国少数民族多年的德国学者曾德恩（Adrian Zenz）。在资料公诸于世之际，联合国人权事务高级专员巴切莱特正待展开等待已久且充满争议的新疆行。

维权人士表示，中国当局在新疆的拘留中心和监狱网络中，拘留了超过100万维吾尔族人和其他以穆斯林为主的少数民族。北京宣称这些地方是职训中心。

但这批警方照片和内部文件进一步证明当地的大规模拘留行径绝非志愿参与。外流文件也显示，中国国家主席习近平等北京高官曾要求强力镇压。

这批档案包括前中共新疆维吾尔自治区委员会书记陈全国2017年一次内部讲话。据悉他当时下令守卫开枪射杀试图逃跑的所有人，并要求新疆官员严加控制宗教信仰者。

公安部部长赵克志则在2018年一场内部讲话中提到，习近平直接下令扩大拘留设施的容量。

2800多张新疆被拘留者的照片中不乏未成年人。

这批档案也让外界得以一窥拘留设施内的生活，其中部分已由英国广播公司（BBC）与法国"世界报"等多个新闻机构查证。

照片显示，官员持警棍管束被戴上头套和镣銬的囚禁者，其他身穿迷彩服的守卫持枪站在一旁。

英国外相特拉斯周二形容最新外流文件的细节"令人震惊"，呼吁中国给予巴切莱特"完整、不受限制的管道进入新疆，好让她彻底评估现场实情"。