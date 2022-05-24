联合国高专在中国遭遇黑色闹剧

新疆

联合国人权高级专员巴切莱特本应前往新疆调查广为国际媒体和人权组织揭露的大规模虐待维吾尔人的悲剧，但此行已被北京当局扭曲得像一出黑色闹剧，华盛顿更指巴切莱特访问中国是一个错误。

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调查两字不能提，调查变成访问，否则巴切莱特不能成行，“访问”也以防疫等名义变成“闭环旅行”，没有记者随行，这样一来，巴切莱特新疆之行将秘而不宣。闭环旅行。是否只能见北京确定的官员、人员、或者找几个官方选定的“群众”。

巴切莱特周二抵达首站中国广州，中国外长王毅戴着口罩出场，为巴切莱特闭环旅行增加了防疫的气氛。让人意外的 是，王毅向巴切莱特赠送英译版习近平语录---『习近平关于尊重和保障人权论述摘编』。

美国指虐待维吾尔人可能来自中国“最高层指示”，然而，中国当局的最高领袖，通过赠书之举，向联合国人权高专上了一堂人权课。本台驻京记者报道说，此举在于避免对新疆产生 "误解 "和 预防"错误信息 "。

王毅对联合国人权高专说：发展国际人权事业要坚持相互尊重，不把人权政治化，不搞双重标准，不脱离国情。人权也有国情？那么多人权组织，见证人都在揭露新疆发生了大规模虐待维吾尔人的罪行，如果新疆很光明，让巴切莱特亲自去现场，无阻无碍地去看看就好，为什么还要闭环旅行？

就在巴切莱特开启新疆访问之日，新疆警方的新闻网站出现了故障，这可以被视为纯属巧合，巧合的还有全球14家媒体组织的国际媒体集团披露了一份从新疆公安内部系统外泄的文件，内容包括当局登记的主要以维吾尔人为主的30万人的信息，其中的照片、演讲和官方指示显示，这里绝非北京当局宣称的“职业教育技能培训中心”，而是高度戒备的关押中心。

在这些文件中，数以千计的身份照片，据称都是在该地区"拘留营"拍摄的，不仅显示"被拘留者"的面孔，还有姓名等个人资讯，其中有青少年，也有老人和妇女。部分照片显示多名手持木棍的守卫，押送一名被铐上手铐和脚镣、头戴黑色布袋的被扣押者。也有照片显示多名身穿迷彩服的武装人员，以突击步枪指向被黑色布袋蒙头的被扣押者。

北京当局一直否认新疆发生的针对以维吾尔人为主的少数民族穆斯林的大规模迫害行为，这一批泄露自新疆伊犁和喀什地区公安局计算机系统的档案文件，件件都在说话。

巴切莱特临行前，人权组织担心她会落入北京的“人权陷阱”，担心她一路只有冠冕堂皇的会见，安排好的参观，不但看不到真相反而被利用来背书。

美国国务院5月20日对联合国高专能否自由访问新疆“深表关切”， “对中国会给予她必要的许可，以便对新疆的人权环境进行全面、不受操纵的评估不抱希望”。24日，美国的批评更近一步，直指巴切莱特在北京限制她的行动的情况下访问中国是“一个错误”。

维吾尔人的悲剧，巴切莱特能看得到吗？