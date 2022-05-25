上海小区传未解封 有外国人领头抗议？

新冠病毒/中国/上海

上海许多居民仍被困在小区无法解封。汇贤居小区22日打响“自行解封”第一枪，众多居民前往街道办“讨说法”；在嘉里华庭小区，有意大利侨民冲出小区抗议，一度与公安对峙。消息称有意大利领事馆官员前来干预。网上消息说维权领头的有外国居民包括法国人等，但也有消息说，维权讨说法行动里没有外国人，外国居民曾在楼下呐喊助威。

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据中央社今天报道称，因应新冠病毒疫情趋缓，上海迈入朝向常态化防控转化阶段，但仍有许多民众被困在小区，形同遭到“禁足”。该报道引据联合早报与中国社交平台微博、微信上消息，上海徐汇区的汇贤居小区居民在22日晚间聚集在铁栏大门，要求居委会打开环形锁，居委会看到聚集的人多，立马答应撤锁。大门打开后，居民在欢呼声中蜂拥而出。随后，众多居民步行至徐汇区湖南路街道办的办公楼“讨说法”。

社区代表说，小区已数周没有病例，符合解封标准，要求发放“出门证”，且按照市政府防疫政策，应申请无疫社区。若隔天上午街道办拿不出市政府要求继续封控的红头文件，也没有居民理应获得的“出门证”，汇贤居的居民将“自行解封、自由出入”。

据传，双方达成全员再做一次核酸检测的协议，达标就进入申请无疫社区的程序。23日上午，由于街道办也没办法拿出红头文件，小区也如愿解封，多人自由外出。事后微信广传一篇文章指出，汇贤居内居住许多外国人，他们维权意识强烈，带领社区居民破开大门、获得正当权益的，正是居住在此的法国人。

不过，多名自称是汇贤居的居民在微信朋友圈上辟谣，直指“法国革命老区纯属段子”，汇贤居鼓舞了全徐汇，但跟法国人无关，是自己人争取的。虽然外国居民也下了楼，在社区门口呐喊助威，但100多名步行去湖南街道要求“讨说法”的人里没有外国人。

中央社引述消息说，另一个不满被长期“禁足”的小区是位于长宁区豪宅区域的“嘉里华庭”。24日嘉里华庭的意大利侨民冲出小区抗议围封，并一度与公安派出的4辆公安车对峙。之后，意大利领事馆职员赶到，公安其后撤退，小区获得解封。