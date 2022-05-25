中国公司上市美国 路透社消息说审计仍有分歧

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美国证券交易委员会（SEC ) 官员周二表示，就在美上市的中国公司审计达成协议时“仍存在重大问题”。

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据路透社署名加丹加·约翰逊与谢宇报道称，美国证券交易委员会国际事务负责人费舍尔 YJ Fischer 称，该机构的会计机构美国上市公司会计监督委员会 (PCAOB) 需要在 11 月 22 日之前完成对中国的审计检查，以满足美国要求不合规的中国人的最后期限。届时中国相关公司将于 2023 年初退市。

费舍尔说，“虽然在中国大陆和香港就审计检查的讨论肯定取得了进展，但仍然存在重大问题，” 费舍尔说，“即使 PCAOB 与中国当局签署协议，这也只是第一步，” 费舍尔说，因为届时美国将需要开始实地检查。

针对菲舍尔的讲话，中国证监会周三表示，两国仍保持密切沟通，并致力于达成符合法律和监管要求的合作安排。中国证监会在声明中表示，谈判总体进展顺利，具体事项不宜披露。该机构说，“我们一直认为审计检查问题应该在平等的基础上通过合作来解决。我们的态度一直是积极和建设性的。”

去年 12 月，SEC 要求在美国证券交易所上市的中国公司必须披露它们是否由政府实体拥有或控制，并提供其审计检查的证据。根据该规则，该规则实施了 2020 年国会通过的一项法律，如果不遵守规定，包括阿里巴巴、百度公司和微博公司在内的 200 多家公司明年初可能会被踢出美国交易所。

与许多国家不同，中国不允许会计监管机构检查中国公司的审计师，部分原因是出于国家安全考虑。美国监管机构担心美国监管的缺失将投资者置于风险之中。

路透社说，包括路透社在内的多家媒体此前曾报道称，谈判取得了进展。虽然 Fischer 证实了这一点，但她警告称，在明年之前达成可行协议的时间仍然“不多”。