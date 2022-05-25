习近平视频见巴切莱特 联合国惊喜？

中国/联合国/新疆

中国国家主席习近平今天视频会见联合国人权高级专员巴切莱特，官方的央视迅速作了报道。巴切莱特23日抵达中国广州，与到场迎接的中国外长王毅举行会见。中国称因为疫情，巴切莱特将不能访问北京。联合国宣布的巴切莱访华行程曾报告可能会见中国多位官员，但没有提及与中国国家主席习近平会见。据官方媒体说，习近平告诉巴切莱特，世界上没有完美的人权国家。巴切莱特在广州获赠习近平论述人权的英文版著作。稍早，多国媒体机构发布称之为骇自中国官方网络的文件，揭露中国在新疆镇压来自中国最高层指示。至此联合国没有做出回应。

广告 继续浏览后续

法新社今天自北京引述中国国营的中央电视台消息说，在国际新的媒体报道了中国在新疆的镇压信息之际，中国国家主席习近平星期三会见了联合国人权事务高级专员米歇尔-巴切莱特。据中国央视转述中国国家主席习近平的话说， "人权问题不应该被政治化、工具化或有双重标准。"

习近平在视频会议上对他的来访者说：“每个国家都有不同的人权情况。”“因此各国可以寻找一条必须适合其国情的人权发展道路。” 习近平并说，“在人权方面没有所谓的'完美国家'。”

据法新社说，巴切莱特女士开始访问新疆，美国指责中国 "在最高级别上 "纵容对穆斯林维吾尔族的虐待行为，中国政府被指责在新疆施行镇压。观察家们说，这次访问对这位智利前总统来说很困难，巴切莱特可能无法自由行走，并有可能被中国当局利用来洗刷自己的名声。

一个由14家外国媒体组成的集团周二公布了它所说的来自中国西北部地区新疆警方电脑被黑的文件。这些文件揭露对维吾尔族穆斯林的镇压状况。其中有数千张照片，据称是在 "拘留营 "拍摄的，显示了许多 "被拘留者 "的面孔，包括妇女、未成年人和老人。

法新社说，该书面材料支持中国国家高层下令镇压的观点。

稍早，联合国公布巴切莱特访问中国消息说，应中国政府邀请，联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特周一开始对中国进行为期六天的正式访问。这是联合国人权事务高级专员自2005年以来首次对中国进行国别访问。

联合国官方消息说，在访问期间，高级专员将会见国家和地方各级的一些高级官员。高级专员还将与民间社会组织、企业代表、学者会面，并向广州大学的学生发表演讲。巴切莱特将访问广州、喀什和乌鲁木齐。

在广州，巴切莱特会见了国务委员兼外交部长王毅。巴切莱特会上说：“我期待在访问期间与各方人士进行交流。我将讨论一些非常重要和敏感​​的问题。我希望这将有助于我们建立信任，并使我们能够一起工作，在中国乃至全球范围内推进和促进人权合作。”

按联合国官方新闻指，自 4 月 25 日以来，人权高专办一支由五人组成的先遣队一直在中国，为高级专员的访问做准备。先遣团队最初在广州度过了一段时间。根据新冠旅行要求，他们在隔离期间进行了虚拟会议。隔离结束后，该团队在广州进行了会议和访问，然后前往了新疆维吾尔自治区。

按照日程，巴切莱特在新疆逗留两天，今天是否已经前往或结束行程都未知，对新疆访问细节也没有任何细节。

消息称，按中国要求，联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特前往中国定调为正式访问，而不是联合国人权机构所希望并宣称的调查。