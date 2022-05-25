北京防疫引校园抗争潮 学生要求回家权

新冠病毒/中国

北京严格防疫，下令所有大学封闭管理，引发学生不满。继北京大学后，中国政法大学及北京师范大学23至24日接连有学生聚集游行，要求校方准许离校返家，据传两校已同意学生诉求。学生集会示威相关画面当晚一度在中国网络迅速流传，但随即被删除，然而仍有相关影片、截图流出，不少网友仍收到。

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据中央社今天报道称，在北京，大学校园密布的海淀区与这波最先爆发疫情的朝阳区，均属全市疫情较集中、管控措施及范围较大的行政区。因此，位在当地的北大、清华、中国人民大学、政法大学（研究生部）、北京师大等校，校园内陆续执行程度不等的防控措施。像是先前在北大引起学生抗议的区域分隔，即是一例。

该报道综合网络社群讯息，部分中国政法大学学生23日发起聚集，要求校方在学校停止实体上课的情况下，准许学生返家线上上课，否则停止实体课又不让学生返家，同样有聚集染疫风险。经过争取，据传政法大学已同意部分学生返家。

在政法大学学生成功争取下，北京师大部分学生号召24日晚间8时在体育馆前聚集，规模比政法大学更大。根据网传画面显示，数百名学生举着手机并打开灯光，同时播放校歌，一同在校园内绕行，最后在体育馆前聚集，一度与校方人员对峙。相关画面当晚一度在中国网络迅速流传，但随即被删除，然而仍有相关影片、截图流出，不少网友仍收到。

根据相关讯息，北京师大学生提出的诉求是：明确期末考试和时间、明确放假时间和能否返乡、正面回应学生诉求，以及“不追责、不约谈”等4项。而在号召参与时，还写上“沉默围观或是勇敢发声、只要你在就是支持”。

中央社说，据北京师大学生在网络上透露，校方昨晚已口头承诺允许学生申请离校，并答应不对游行学生秋后算帐；而相关学校主管在作出承诺时，并有学生当场拍下画面为证，避免校方事后反悔。但也有学生担心，在中国全境防疫趋严下，学生们即使返家，很可能会被老家的地方政府或居委会、村拒绝进入，理由是海淀区有可能被列为“疫区”或中高风险区。