台湾军事专家：解放军尚无攻台能力

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中国军队航空母舰辽宁舰近期在西太平洋海域长期演训，有舆论揣测解放军是否借机攻台？台湾学者马振坤认为，俄乌战争并无提高中国攻台意图，且解放军还不具备对美军的优势打击能力，尚无攻台能力。

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中国解放军航空母舰辽宁号战斗群1日起前往西太平洋海域，并曾开赴台湾东部外海，进行多日的舰载机起降演训。期间也有多架扰台的中国军机穿越巴士海峡，引起关注。解放军东部战区今天也声称，解放军近日在台湾周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练，“是对近期美台勾连活动的严正警告”。

据中央社署名沈朋达今天报道称，台湾国防大学中共军事事务研究所所长马振坤今天在国策研究院举行的“东协、美日韩和QUAD峰会”座谈会中，针对台海安全情势作出分析称，共军尚无攻台能力。

就舆论关注，俄乌战争的爆发是否影响中国对台动武的想法？而解放军是否会藉演训犯台？马振坤说，这个问题包含两个层次：前者是意图，属于中共中央的政治问题；后者是能力，属于共军的军事准备。若将两者混淆，轻则影响台湾军队建军计划，重则可能导致擦枪走火。

在中国犯台意图上，马振坤说，无论俄乌战争最终结果为何，俄罗斯都是损失大于收获，综合国力加速衰弱。而中国国家主席习近平也明白以军事手段解决政治问题，不会被国际社会接受。此外，共中国军队已30年没有实战经验。马振坤认为，俄乌战争的经验，会让习近平更怀疑中国军队对军事形势的分析和战力的评估。因此，马振坤推测俄乌战争不至于增加中国的犯台意图。

马振坤也强调，若中国对台方针由“和统”改为“武统”，是重大战略决定，涉及党政军系统的全方位动员，必将通过中共中央政治局讨论，而非习近平一人决定。

据该报道，在能力方面，马振坤说，中国军队若要对台发动军事行动，必先具备对美国的反介入作战能力，包括：平时吓阻、冲突遏制，和作战打击。共军现阶段正积极建设冲突遏制能力，但在西太平洋区域，对美军仍不具备优势的作战打击能力，“而这是评估中国军队是否具备攻台能力的重要前提”；更不用提美军在亚太还有日本、韩国和澳大利亚等多个盟国的军事支持。

马振坤分析，辽宁舰本次的演训，是中国军队对台军事斗争准备工作的一环，要对美军执行反介入作战能力，并熟悉未来战场，“但并非现在就具备攻台能力”。有关台湾的因应，他表示，台湾军队现阶段密切关注共军演训的各种海空机舰动向，因为这可能暴露中国军队采取的作战模式。

该报道原文链接：https://www.cna.com.tw/news/acn/202205250264.aspx