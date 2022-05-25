布林肯将发表有关中国政策的重要讲话

政治

美国国务卿布林肯(Anthony Blinken)于5月26日在乔治·华盛顿大学发表重要政策演讲，详细阐述拜登政府处理美中关系的方式。美国国务院在一份声明中表示：“亚洲协会将于2022年5月26日上午10点接待国务卿安东尼·J·布林肯发表讲话，概述政府对中华人民共和国的政策。”布林肯在5月4日的新冠检测呈阳性后，他有关中国政策的演讲被推迟。

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布林肯将是在美国总统拜登访问日本后发表有关的演讲。拜登在日本表示，如果中国侵犯台湾，美国将愿意进行军事干预以保护台湾。拜登随后澄清说，美国在台湾问题上的战略模糊政策没有改变。

美国及其亚洲盟友的高级官员表示，俄罗斯对乌克兰的侵略损害了国际秩序的基础，任何试图在亚洲或世界其他地区以武力改变现状的企图都是不可接受的。

“美国一直在尽其所能防止出现最坏的情况，”战略与国际研究中心中国实力项目高级研究员福纳乐(Matthew Funaiole)说。他预计布林肯会用仔细斟酌的语言重申华盛顿的一个中国政策。

他对美国之音说：“美国长期以来一直认为，台湾的未来应该由台湾人民来决定，这个未来应该以和平的方式来决定。俄罗斯入侵乌克兰使美国对台政策上的这个微妙之处成为讨论的焦点。”

美国官员此前表示过，华盛顿的“一个中国政策”不同于北京的“一个中国原则”。

美国国务院发言人普赖斯星期二说：“中华人民共和国经常试图在其高级官员的简报和声明中曲解我们的政策。让我举个例子。中国外交部关于美国国家安全顾问沙利文与杨洁篪5月18日的通话的英文声明，错误地表述了美国奉行一个中国原则。北京的‘一个中国原则’和我们的‘一个中国政策’不同。”

“中华人民共和国继续公开曲解美国的政策，”普赖斯在最近的一条推文中说。“美国不认同中华人民共和国的‘一个中国原则’——我们仍然致力于我们长期的、两党一致的‘一个中国政策’，该政策以《台湾关系法》、《三个联合公报》和《六项保证》为指导。”