彭帅与谷爱凌又同框入选《时代》百人 一消音一嗨翻天

中国/彭帅/谷爱凌

美国《时代》杂志公布2022年百大影响力人物，一共有8名运动员入选，其中在冬奥引起话题的滑雪明星谷爱凌受到中国媒体吹捧，不过一样入围的彭帅却继续在中国相关讨论“被消失”。

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据自由时报报道称，同样入选《时代》百大人物，谷爱凌让中媒嗨翻、彭帅持续“被消失”。入选此次《时代》杂志百大影响力人物的运动员包括西班牙网球名将纳达尔（Rafael Nadal）、彭帅、夺下冬奥男子花滑金牌的美籍华裔名将陈巍、滑雪好手谷爱凌、WNBA球星帕克（Candace Parker），成功促进薪资平权的三名美国女足球员拉皮诺（Megan Rapinoe）、莎尔布伦（Becky Sauerbrunn）以及摩根（Alex Morgan）。

据该报道，谷爱凌入选《时代》百大影响力人物，除登上微博热搜外，中国媒体也同样跟进，《澎湃新闻》称“《时代》毫不吝啬溢美之词，称赞谷爱凌拥有活力和自信，她的努力终有回报。”《网易体育》则提到，“谷爱凌18岁就入选百大榜单，觉得值得拥有掌声，在这位天才少女身上，还有什么不可能？”

自由时报称，讽刺的是，同样入选这份榜单的彭帅，却继续在中国媒体上不见踪影，这位36岁的网球名将去年在微博发文指控遭中共高官张高丽性侵、让各界哗然，WTA还因此宣布将停办在中国的赛事，不料她在“人间蒸发”数月后再次现身竟对媒体表示从未被性侵，该篇贴文也是自己删除，并在2月宣布退休、正式告别网坛。彭帅事件爆发后，中国媒体一直都是“噤声”状态，就连今天这位两届女双大满贯冠军入选《时代》百大影响力人物名单，也没有例外。

该报道引述中国女权主义行动家吕频在介绍段落写道，彭帅在微博的发文引发了改变全球运动的连锁反应，“她在发文时就深知自己是以卵击石，飞蛾扑火、自取灭亡，以女性权利抗衡独裁权力来说，这样的叙述展现前所未见的捍卫，她后来否认主张，显示出仍未得到完全的自主权，可能也正在经历难以言述的残酷。”

该报道原文链接：https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3936997