德国经济部长对迫害新疆证据震惊

德国/中国/新疆

维吾尔少数民族遭迫害的“新疆警察文件”曝光，德国经济部长哈贝克对此表示震惊，强调德国已改变与中国来往的方式，更重视人权和减少对中国的依赖。中央社说，德国外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）昨天与中国外长王毅视讯通话时，也提起“有关新疆人权受到严重侵害的惊人报道和新纪录”，呼吁中国用透明态度澄清这些指控。

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据中央社署名林育立今天自柏林报道称，德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）表示，中国残暴对待维吾尔人的报道过去经常出现，不过这次有关监禁、虐待和强迫劳动的消息尤其令人震惊，国际社会必须给予明确回应。

据哈贝克在声明中说，虽然中国是重要的贸易伙伴，但在尊重人权等方面有问题，这点德国长久以来视而不见。不过，政府已改变与中国的来往方式，将人权放在优先位置，推动出口多元化和减少对中国的依赖。据德国经济部长举例说，打算投资中国的德国企业申请贷款保证时，政府将仔细审查环保、社会和人权标准，避免供应链发生侵犯人权和强迫劳动的现象；中国企业并购德国企业，德国政府也会严加审查。

该报道称，哈贝克显然利用这份声明，与前总理默克尔（Angela Merkel）的中国政策拉开距离，强调去年12月上台的政府对中国态度转趋强硬。

德国外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）昨天与中国外长王毅视讯通话时，也提起“有关新疆人权受到严重侵害的惊人报道和新纪录”，呼吁中国用透明态度澄清这些指控。德国外长贝尔伯克透过推特表示新疆的这些照片令人不安，也印证长久以来外界的猜测，即“最严重的人权侵害”正在新疆发生。

中央社说，德国明镜周刊（Der Spiegel）、 法国世界报（Le Monde）等多国媒体24日同步曝光“新疆警察文件”，其中有狱中警察手持棍棒羁押犯人的照片和清真寺的监视器画面，可说是到目前为止中国镇压维族人最有力的证据。

该报道原文链接：https://www.cna.com.tw/news/aopl/202205250429.aspx