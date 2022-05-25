德新疆人权问题专家: 警察档案正在“撕开中国宣传的外衣”

人权

一份归于中国警方的文件外泄揭示了新疆维吾尔族穆斯林的困境。在中国捍卫其人权记录的同时，一些西方国家谴责“令人震惊”的信息。

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大规模禁闭、洗脑、强迫劳动、绝育和文化灭绝：这些是新疆人权组织多年来对中国的指责。一些学者估计，在该地区居住的 1100 万维吾尔人中，有 90 万至 180 万通过中共 (CCP) 的拘留系统。如果华盛顿指责北京犯下“种族灭绝罪”，中国则谴责是“世纪谎言”，并将这些集中营描述为旨在打击宗教极端主义的“职业培训中心”（CFP）。

正是在这种背景下，联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特自 5 月 24 日开始对新疆进行备受期待的访问，并保证她将前往拘留中心。巴切莱特的访问将在闭环的形式中进行，使其远离外国媒体。但为了加大对联合国代表团的压力，包括法国《世界报》在内的一个由 14 家国际媒体组成的财团周二发表了一系列文件，指责中国“在最高级别”纵容对穆斯林少数民族的虐待。

这些“新疆警方档案”于 5 月 24 日发布，由一位匿名消息人士提供给德国研究员郑国恩（Adrian Zenz），他是 2018 年第一个指责中国政权在再教育中心关押超过 100 万维吾尔人的人。归因于中国警方，这些文件在中国境外得到了包括《世界报》在内的十四家国际媒体的核实。

来自当地警方计算机的黑客攻击，这些从 2000 年到 2018 年的数千份计算机文件描述了“旨在“稳定”新疆的安全机构的具体实施，中共称新疆受到“分裂分子”的威胁。倾向于证明这些中心的“受训者”的存在不是自愿的启示。郑国恩告诉BBC记者：他们正在“撕开中国宣传的外衣”。

2018 年 1 月至 2018 年 1 月至 7 月期间，在科纳舍赫的警察局或再教育中心拍摄的近 5000 张 3 至 94 岁维吾尔人的登记照片首次公开，其中许多是农民。其中包括 2,884 张被拘留者的面部照片，其中包括一名 17 岁的女孩 Zeytunigul Ablehet，一名因听被禁演讲而被捕的女孩，以及 16 岁的 Bilal Qasim，显然因与其他囚犯的联系而被定罪。一位名叫阿尼汉·哈米特的憔悴憔悴的妇女在被捕时已 73 岁，是名单上年龄最大的。另一个镜头显示手持警棍的警卫制服了一名被锁链的囚犯。

“在中国最西部的疏附县（Konasheher）包含该地区 286,000 名居民的个人信息，这表明 2018 年有 12.1% 至 12.5% 的少数民族成年人正在接受某种形式的拘禁、再教育、拘留或监禁”。这种相当大的拘留率超过了斯大林主义。德国研究院郑国恩写道，“这比中国的全国监禁率高出 64 倍”。

这些文件还印证了从中国政府高层有序镇压的批评。公安部部长赵克志在 2018 年发表的讲话解释说，习近平主席下令扩建看守所。据赵克志介绍，南疆至少有200万人“受到极端思想渗透的严重影响”。在 2017 年的一次演讲中，时任该地区负责人的陈全国命令警卫射杀任何试图逃跑的人，并“密切监视信徒”。

这些文件还收集了有关这些中心的大量信息：“建在四层楼上，他们受到监督的比例约为一名警察对十名被拘留者。被黑客入侵的文件包含“大量 PowerPoint 文件；详细说明了警察将采用的策略”，例如手铐的使用、枪支管理或紧急情况的管理。文件指的是“119队”，负责“清理场地”。最后，在会议、监视、巡逻之间提供了大量关于“中心日常生活编纂”的信息。

北京断然拒绝了德国研究员的调查结果。中国外交发言人汪文斌周二严厉批评说，这将只是“反华势力诋毁新疆的最新例证”。北京一直否认对维吾尔人的指控，在一系列归咎于维吾尔分裂分子和伊斯兰分子的袭击之后，以反恐的名义进行镇压是正当的。

文件公布后，美国周二表示愤怒：“我们对这些令人震惊的信息和图像感到震惊，”国务院发言人内德·普莱斯说。 “似乎很难想象，镇压、监禁、发动种族灭绝和反人类罪行的系统性行动不会得到中华人民共和国政府最高层的批准”。

在欧洲方面，德国外交负责人安娜莱娜·贝尔伯克（Annalena Baerbock）周二要求中国外交部长王毅对被认​​为“令人震惊”的文件进行“澄清”。外交部在一份声明中说：“德国致力于在全球范围内保护人权，这是国际秩序的基本组成部分。