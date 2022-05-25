抢在王毅之前 澳洲新外长黄英贤要先访斐济

澳大利亚/中国/斐济

中国外长王毅将于5月26日至6月4日访南太平洋岛国和东帝汶，并于斐济主持第2次中国—太平洋岛国外长会。抢在中国之前，澳大利亚新外长黄英贤将于明天先飞往斐济。澳大利亚与中国在贸易、新冠病毒疫情源起，以及澳洲指控外国干预等议题掣肘，两国关系目前处于低点。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，美国总统拜登访亚洲和参与“四方安全对话”（Quad）的印度、澳大利亚与日本领袖在东京举行峰会，据澳洲广播公司（ABC）消息，黄英贤与澳大利亚总理阿尔巴内塞（Anthony Albanese）结束日本行在今天返回澳大利亚。

消息说，但不到24小时她将再次出访，目的地是斐济，此行恰逢中国外长王毅将展开南太平洋八国行程，而王毅明天将于所罗门群岛首都荷尼阿拉（Honiara）会见总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。

据该报道，黄英贤父亲是马来西亚华人，她母亲则为欧洲裔澳大利亚人。

对于前总理莫里森（Scott Morrison）政府未能阻止中国和所罗门群岛签订安全协议，当时黄英贤是劳工党外交事务发言人，抨击这是澳大利亚近80年来最重大外交失误，将使印太地区及澳洲面对更严重的安全风险。中间偏左的澳洲劳工党在近期刚落幕的联邦大选，击败执政近10年的保守派政府，各方密切关注新政府对中国的立场。

而澳大利亚新总理阿尔巴内塞在出访东京之前曾表示，澳洲与中国的关系将会依旧“艰困”，并说：“改变的是中国，不是澳洲。澳洲永远捍卫我们的价值观，我所领导的政府将会这么做。”

据中央社说，澳大利亚与中国在贸易、新冠病毒疫情源起，以及澳洲指控外国干预等议题掣肘，两国关系目前处于低点。