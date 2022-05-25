李克强下令落实稳经济 多地方陆续表态贯彻

中国/李克强

中国国务院25日下午召开“全国稳住经济大盘电视电话会议”，总理李克强强调扎实推动各项“稳经济”政策实施、见效，确保经济运行在合理区间，多个地方政府随即表态贯彻执行。

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据中央社署名吴柏纬发自上海消息，中国国务院“全国稳住经济大盘电视电话会议”，由国务院副总理韩正主持，副总理孙春兰、胡春华、刘鹤也出席。据李克强称，从3月开始到4月份以来，一些经济指标明显走低，“困难在某些方面和一定程度上比2020年疫情严重冲击时还大，发展是解决我国一切问题的基础和关键。”

报道引述央视消息说，李克强敦促要全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，坚定信心，迎难而上，把“稳增长放在更突出位置，着力保市场主体保就业保民生，保护经济韧性，努力确保二季度经济合理增长和失业率尽快下降，保持经济运行在合理区间。”

中央社说，据第一财经报说，在国务院的会议结束后，浙江省随即召开会议进行具体部署。浙江省长王浩要求按照李克强讲话，坚定信心、迎难而上，鼓足干劲、攻坚克难，坚决扛起为全国稳住经济大盘作贡献的浙江担当。”

此外，21世纪经济称，湖北省也在会后举行会议，省长王忠林强调，稳住经济大盘是“国之大者”。”