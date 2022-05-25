澳大利亚促中国先解除惩罚性关税

澳大利亚/中国

澳大利亚经济部长周三今天呼吁，如果中国想要改善与澳大利亚双边关系，就应该放弃惩罚性关税。法新社说，此前北京方面昨天发出的信息显示，在几个月没有官方接触后的中澳开始解冻。专家警告，澳中解冻前景难以预测，堪培拉的 "对华强硬立场 "可能使澳大利亚更难接受北京可能要求的让步。

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据法新社今天发自悉尼的报道称，澳大利亚经济部长Jim Chalmers告诉ABC电视台，澳大利亚正在遭受中国的贸易制裁。该部长说，中国正在伤害我们的经济。他告诉ABC公共广播公司，“中国使我们澳大利亚的一些雇主和工人的生活更加困难。”

澳大利亚经济部长Jim Chalmers称，很明显，我们希望看到这些措施被取消。在处理澳中这种真正复杂的关系方面，这将是一个非常好的开端。

中国国务院总理李克强本周早些时候向新当选的总理安东尼-阿尔巴内塞发出了贺电，这是北京和堪培拉之间至少两年来最重要的高层动向。官方中国新华社周一晚间援引李克强的话说："中方愿与澳方一道，回顾过去，展望未来......促进双方全面战略伙伴关系的健康稳定发展。

法新社说，在澳大利亚要求对肆虐全球的新冠病毒大流行疫情的起源进行独立调查之后，北京和堪培拉之间的关系处于2020年以来的最低点。澳大利亚随后将中国巨头华为排除在建设其5G电信网络的合同之外。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，对包括煤炭、葡萄酒和大麦在内的十多种澳大利亚产品采取了报复性措施。

澳大利亚对中国在太平洋地区日益增长的影响力感到担忧，特别是考虑到中国和所罗门群岛之间最近签订的安全协议。根据一份泄露的协议草案，其中有一个条款允许中国海军部署到距离澳大利亚不到2000公里的岛屿上。

法新社引述悉尼科技大学澳中关系研究所研究员埃琳娜-科林森说，中国祝贺新总理当选的信息为双边对话开辟了道路，但前景难以预测。 科林森说，堪培拉的 "对华强硬立场 "可能使澳大利亚更难接受北京可能要求的让步。