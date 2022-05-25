爱彼迎(Airbnb)宣布暂停中国境内业务

爱彼迎(Airbnb)撤出中国

美国私营度假租赁公司爱彼迎(Airbnb Inc.)5月24日表示，从7月30日起，它将暂停在中国境内的所有房源和体验，成为众多选择退出中国市场的西方互联网平台之一。

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该公司在其官方微信公众号上发布了这一消息，但没有说明这一决定背后的原因。这家总部位于旧金山的公司表示，中国用户仍可在海外预订房源和体验入住。

爱彼迎的联合创始人、中国区主席柏思齐(Nathan Blecharczyk)在给爱彼迎房东和体验达人们的一封信中写道，“面对疫情的挑战，我们迁思回虑，做出这个艰难的决定：爱彼迎中国将固本培元，聚焦出境游业务，自2022年7月30日起，暂停支持境内游房源、体验及相关预订。”

《环球时报》援引一位与爱彼迎关系密切的消息人士的话称，爱彼迎决定关闭中国境内游业务，因为运营成本太高、运作复杂，而新冠疫情又进一步加剧了这一问题。

爱彼迎没有回复路透社的置评请求。

该公司加入了领英(Linkedin)和雅虎(Yahoo)等一长串近几个月退出中国的西方互联网公司的行列。这是这个全球第二大经济体与世界其他许多地区的互联网脱钩的一个迹象。

几乎所有主要的西方互联网平台，包括Alphabet公司的谷歌(Google)和元平台(Meta Platforms)公司的脸书(Facebook)，都已停止向中国大陆的终端用户提供服务，理由包括内容审查制度和运营困难等。

中国遏制新冠病毒传播的努力也导致全国各地的商业中断，包括主要经济中心上海在内的几个城市被封闭。

美国全国广播公司商业频道(CNBC) 周二早些时候最先报道了爱彼迎的这个决定。

《纽约时报》(The New York Times)的报道称，爱彼迎将从其全球600万套房源中移除约15万套在中国的房源。这则报道说，近年来，在中国的住宿业务约占爱彼迎业务的1%。

成立于2008年的爱彼迎2015年开始在中国大陆提供服务。它曾努力将其服务本地化，包括与腾讯控股(Tencent Holdings)的微信等中国平台的整合。它在中国的主要竞争对手是途家、小猪和美团。

美团旗下的度假租赁公司美团民宿周二表示，它已经成立了一个专门的团队，帮助爱彼迎现有的房东在其平台上发布房源。途家在当天早些时候也发表了类似的声明。

爱彼迎的股价周一在纳斯达克上涨0.7%，但在盘后交易中下跌了1.6%。