联合国最高人权官员访新疆：“不安排记者随访”

人权

据新华社报道：25日，习近平在北京以视频方式会见正在中国访问的巴切莱特（Michelle Bachelet）。习近平称，中国人的人权得到“前所未有的保障”，不需别国当“教师爷”，不应以人权为借口干涉别国内政等等。会见后，中方称由于疫情关系，巴切莱特一行将通过“闭环方式”进行，“不安排记者随访”。

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巴切莱特表示，这是17年来联合国人权高专首次访华。巴切莱特于23日抵达中国，将展开6天访华行程，包括前往新疆乌鲁木齐和喀什。

在双方会见前，中国民众通过多种渠道表达人权诉求。中国国家主席习近平星期三会见了联合国人权事务高级专员米歇尔-巴切莱特。据中国央视转述中国国家主席习近平的话说， "人权问题不应该被政治化、工具化或有双重标准。"

习近平在视频会议上对他的来访者说：“每个国家都有不同的人权情况。”“因此各国可以寻找一条必须适合其国情的人权发展道路。” 习近平并说，“在人权方面没有所谓的'完美国家'。”

24日，“黄雪琴&王建兵关注组”发表公开信，呼吁巴切莱特到访广州时，对独立记者黄雪琴和劳工维权人士王建兵的身心健康与生存处境表达关切，并要求当局释放两人。

22日，今年3月刚出狱的中国人权律师余文生在推特上@巴切莱特，并留言说：“欢迎联合国人权高级专员米歇尔·巴切莱特女士阁下来华，虽然您这次来华不经过北京，但是我还是希望有机会直接向您介绍一下我所了解的中国人权现状。”

“长沙富能案”被告之一程渊的妻子施明磊、新疆政治犯张海涛的姐姐张清珍等人，近期也都发表公开信，请求巴切莱特关注案件当事人等。

就巴切莱特此行，美国政府官员此前表示，对巴切莱特访问新疆不抱期望。美国国务院发言人普赖斯早前表示，中共不可能安排她全面掌握新疆的人权状况，认为她同意访华是一个错误。