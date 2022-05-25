遭指挥霍过头又负债 重庆两江超级队散伙称重创习足球强国梦

中国/重庆两江竞技

负债累累的中国顶级足球俱乐部重庆两江竞技队宣布解散，成为最新一支被从曾经以挥霍无度而闻名的中国联赛中解散下架的球队。近年来，几家负债累累的超级联赛俱乐部已经消失，包括2020年中国冠军江苏苏宁。评论指，甲级足球面临的危机，不利于落实习近平促导实现中国足球强国梦到计划。

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中国足球中来自西南部城市重庆的重庆两江竞技队在一份声明中说：“我们非常遗憾地决定退出中国职业足球联赛，从而解散该球队。”

由荷兰教练约尔迪-克鲁伊夫（2018-2019）执教过一段时间的重庆两江竞技队，将在6月3日联赛开幕前十天销声匿迹。

法新社称，这是对中国足球信誉的又一次打击，因为习近平的目标是使中国成为足球的 "世界强国"，有能力组织和赢得世界杯。

近年来，几家负债累累的超级联赛俱乐部已经报告消失，包括2020年中国冠军江苏苏宁。

新冠病毒疫情大流行病的影响和中国足球的发展模式已经对重庆两江竞技队的财政造成了影响。

据重庆俱乐部还写道，改革所有权结构的尝试已经失败，俱乐部的账户被冻结，俱乐部员工面临巨大困难。据中国媒体报道，在6年时间里，该俱乐部业主已经为这个位于拥有3200万人口的大城市重庆的球队投资了30亿元人民币（4.2亿欧元）。

自新冠病毒大流行病爆发以来，除了2-3月在北京举行的奥运会和残奥会之外，中国几乎取消或推迟了原定在中国举行的所有重大体育赛事，包括国际赛事。同样由于新冠疫情的限制，足球超级联赛预计将在中立场地的空场进行。