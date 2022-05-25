Airbnb 叫停中国境内服务 美媒：最后一间美国互联网巨擘退出中国市场

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全球最大民宿平台爱彼迎( Airbnb)进军中国六年后，决定 7 月底起停止当地的境内业务，只提供中国出境旅游服务。美媒指出，这是最后一间美国互联网巨企退出中国市场，形容这是中国与世界大部分地区互联网进一步脱钩的迹象。

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爱彼迎共同创办人柏思齐(Nathan Blecharczyk)周二作出公告，但未有交代叫停中国境内游房源、体验及相关预订的原因。但英美媒体均引述熟悉情况人士指出，爱彼迎面对中国本土旅游平台，例如美团、携程的强劲竞争，在价格和服务多元化方面均未见优势；再加上中国长时期的「清零」政策令数以百万计民众被封控，严重打击旅游业，更令爱彼迎的业务雪上加霜。

知情人士称，在全球拥有 600 万间房源的爱彼迎，会将中国约 15 万间房源于 7月 30 日下架。中国的住宿业务收入，近年只占该公司全球业务收入的 1%。事实上，爱彼迎在 2020 年的财务报告中已对中国市场作出风险提示，指公司在扩大中国业务方面投入巨大，但竞争激烈，最终可能无法在中国市场实现盈利。

柏思齐在公开信中补充，拥有全球两成人口的中国用户是缔造全球网络和实现公司愿景的一部份，但面对疫情挑战，「爱彼迎中国将固本培元，聚焦出境游业务」。据悉，爱彼迎为此将保留数百名员工的北京办公室，继续为中国旅客的境外游提供服务。

美国《纽约时报》指出，Airbnb 是中国境内的最后一个美国大型互联网公司，它的退出凸显了中国互联网与世界互联网之间日益扩大的鸿沟。报道续称，由于中国政府强调国内业务、实施审查及对公司提出其他要求，许多美国互联网公司纷纷离开中国。

翻查资料，随着中国收紧规管措施，美国互联网巨擘雅虎（Yahoo）去年 11 月宣告退出中国市场；在此之前一个月，微软旗下的 LinkedIn（领英）宣布关闭中国社交媒体服务；而早在 2016 年，Uber（优步）将中国业务出售给竞争对手滴滴出行时亦表示，中国是「非常困难的经营环境，透明度也很低」。至于爱彼迎，该公司的首席信托官乔伊斯（Sean Joyce）在 2019 年上任不足半年便请辞，原因疑与中国政府要求与爱彼迎分享房东信息引发忧虑有关，但该公司强调，这做法与其他在中国运营的公司一样。