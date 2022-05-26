上海又创新词“遛弯证”

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除了官方的健康码、核酸报告之外，上海部分小区规定，出入小区还须出示“遛弯证”。遛弯的时间每个小区不尽相同，可能2小时、4小时，也可能只给半个小时。

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5月25号，首都经济贸易大学副教授王晖在微博上表示，“浦东干部学院王教授发的相片上有‘遛弯证’。‘遛弯证’我是第一次见到，我还问王教授是不是她儿子P的，今天看来是真的。”

王晖展示的“遛弯证”，出行时间是“5月25号，12点30分至14点30分”，上头还说仅限本街道使用。

上海市民王先生表示，他所在小区给每户4小时出行时间，但买不到东西，都被抢购一空。

王先生说：“我们小区，就是出去过一次，每家每户发一个通行证、良民证啦，就是出去4个小时，可以遛弯或者购物啊。我们小区有四千人左右吧，根本买不到东西，都抢购一空了。我昨天晚上还看见普陀区管路一个居民发出来，他的出门证是中午十一点到十一点半半个小时，叫人家到农工商去，半个小时连排队都不够啊，胡闹。”

王先生批评，当局给遛弯证或出入证，限制民众采购，背后可能涉及利益。王先生说：“每个小区总有一家开超市，他们都是皇亲国戚，就是一个街道啦，其它店不能开的。他就是为了捞钱嘛。做核酸也是为了捞钱，物流没开放呀，快递没开放。他就是做独家生意。你要是物流一开，快递一开、外地菜，网上人家可以订，全部进来，就衝击他市场了嘛，他不能垄断了嘛。”

上海市民吴先生表示，当局说上海已复工复产，其实是假的，之前还不允许下地务农，真的是祸国殃民。

吴先生说：“现在还没有复工，什么22号复工复产，不是这回事，他是原来有很少一部分人，他是让你复工了，反正复工的话他是让你住在单位里，不让你出来的。很多地铁还没开，公交呢也开了一部分，大家不许出去，也没人有的。昨天我出去看病，我看到了三辆车子，一辆车子上面两三个人，还有两辆公交车，除了驾驶员谁都没有。”