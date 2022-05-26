中国国防部 : 台湾属于中国 哪有什么“海峡中线”

中国/台湾

中国国防部今 ( 26 ) 日举行例行记者会，在被问到日前一架解放军武直 -10 攻击直升机越过海峡中线 900 米时，中国国防部新闻局局长、中国国防部新闻发言人吴谦表示，台湾属于中国，没有什么海峡中线。消息没有提及这是否是第一次中国官方否认与台湾有台湾海峡中线分界线。

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据新头壳newtalk署名蒋巧薇今天报道称，中国大陆公然否认“海峡中线”。

对于记者询问有关有 1 架解放军武直 -10 攻击直升机近日进入台湾西南防空识别区 ( Air Defense Identification Zone, ADIZ )，不仅越过海峡中线，甚至还深入对面 900 米的问题时，吴谦悍然表示，没有所谓的海峡中线。他更直言，台湾是中国的一部份，中国人民解放军肩负捍卫国家主权和领土完整的神圣使命，有关战训活动完全是针对台独分裂活动和外部势力干涉而采取的必要行动。

据该报道称，中国军机近年来频频扰台，但甚少越过海峡中线，这次解放军武直 -10 攻击直升机公然越过海峡中线 900 米，对台海安全构成严重的挑衅，台湾军方对此表示，对解放军的行动都密切关注，绝对会捍卫台湾的主权和尊严。

该报道原文链接：https://newtalk.tw/news/view/2022-05-26/761120