北京疫情措施趋紧 百姓却与当局玩猫捉老鼠游戏

中国/北京/疫情

自5月初以来，中国首都北京面对已经超过1,600个感染病例的疫情一直处于紧张状态。这个数字在其他国家可能已经是常态，但这对于实行严格的零感染政策的中国来说是一个很高的数字，并坚持严格的疫情措施。北京人寻找各种办法应对，法新社说许多居民正在与当局玩猫捉老鼠的游戏。

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据法新社今天发自北京的报道描述当地情况称，蹒跚学步的孩子们在运河中戏水，码麻将的人嘲笑着防疫距离要求，年轻人偷偷地喝着啤酒：面对清零带来的封控，北京人正在寻找各种放松的方法。尽管这一疫情在这个拥有2200万人口的城市中没有造成人员伤亡，但学校、餐馆、非必要的企业和一些公园都已关闭。居民，每天或几乎每天都要接受测试，被要求在家里工作。

那些住在有新冠病毒传染病病例记录的家庭的人被禁闭。

但许多居民正在与当局玩猫捉老鼠的游戏，无视执政的共产党的指示，而共产党已将其清零政策作为其合法性的标志。

据一位取名埃里克-马的人称，"到处都关门了：电影院、博物馆，甚至足球场都关了，直到另行通知。"埃里克-马是一位年轻的计算机科学家，在家里工作了一天之后，来市中心的运河岸边和朋友喝几杯啤酒。可是他抱怨说，“我有幽闭恐惧症。这需要用想象力来找到一种方法来获得乐趣。”

现在，障碍围栏阻止人们进入运河附近的草坪，最近几周，这里却是大型野餐活动的场所。去银行仍然是可能的，但受到管制，并有警卫人员防止形成太大的排队群体。

沿水面每隔一段距离就有一个蓝色的大牌子劝告说："要有耐心：疫情结束后，你就会享有阳光。"但这些指示牌并不能阻止几十个北京人挤在岸上，一些人甚至在一个温暖的春日午后跳下河泡泡水。在水中，一个中年男子还趁机用嗓子吼唱起了京剧的曲调。其他人带来了折叠椅和桌子，甚至还有一个小煤气炉，以便借机野餐。

据音译为张瑞娜（Reiner Zhang）说，她是一名时装设计师，在绿树成荫的使馆区亮马河运河边的一个街角铺上了她的野餐桌布，“但谁在乎呢？” 她说：“人们对裁员和减薪感到厌烦，我们需要聚在一起发泄一下情绪。”

再往前走一点，一些妈妈们正在享受西瓜，而她们的小宝宝则在周围嬉戏。"得让他们活动活动，"音译为牛洪林的说，他7岁的孩子正戴着胳膊浮漂带在运河里开心拍水。这位母亲感叹道，"由于公园关门，他们没地方可以玩。孩子们整天呆在家里，离学校又远，就会生气撒泼。"

法新社说，在老北京的小巷里，由于游客被禁止进入某些地区，人力车夫没有了工作。一对新婚夫妇在古老的鼓楼前合影，鼓楼的前院已经变成了新冠测试区。在附近的后海湖周围，满是酒吧和咖啡馆的码头现在被隐藏在疫情围板后面。据一位安装围栏的工人解释说，"这是为了防止人们聚集，因为疫情严重。" 他还解释说：我们都在夜里安装，以避免被感染病毒。

但在白天，附近的退休老人会聚在一起打牌、下中国跳棋、下象棋或打麻将，很少考虑到保持距离的规定。法新社采访一位音译为扎奥的退休机关干部说，"我们每天午饭后都会来这里，一直玩到太阳落山。" 他还说，“我们已经这样很多年了。新冠疫情不会阻止我们的。”