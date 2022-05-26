国民党前主席洪秀柱先于巴切莱特访新疆 称西方不愿中国崛起炮制新疆人权谎言

中国/国民党/洪秀柱

国民党前主席洪秀柱日前参访新疆后接受中国官媒访问时，说新疆社会和谐、平等包容，批评美国和西方炮制种族灭绝、强迫劳动的“谎言”，是不愿看到中国崛起，试图破坏团结。消息没有提及洪秀柱何时如何访问新疆细节内容。

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据中央社署名沈朋达今天报道称，中国官方的新华社发布洪秀柱访问新疆消息。新华社25日称，洪秀柱日前参访新疆多地，包括乌鲁木齐市的“反恐和去极端化斗争主题展”。新华社引述洪秀柱称，新疆采取这些措施，让曾被极端思想“毒害”的人们对法律和宗教有正确认识，并学习技术改善收入和生活水准，是防范极端思想和恐怖主义在新疆蔓延的重要方法。

据新华社引述洪秀柱又说，在新疆和宗教人士、教培中心结训学员，和少数民族学生、员工交流的经验表明，美国和西方对人权的指控都是“栽赃、抹黑”，“他们不愿意看到中国崛起，处心积虑用这种方式破坏中国内部的团结”。洪秀柱引述一名美国前陆军上校威克森（Lawrence Wilkerson）的演讲称，美国中情局想破坏中国稳定，最好的办法就是制造中国动荡。

据新华社洪秀柱说，走访新疆各地看到民众脸上洋溢灿烂的笑容和对未来的希望，和美国与西方炮制的谎言不一样，“中国不会被美西方从内部攻破”。

中央社说，联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）23日起也到访中国，行程包括前往新疆喀什和乌鲁木齐。巴切莱特之前表明此行的目的并非调查。中国国家主席习近平25日视讯会见巴切莱特时说，中国不需要别国充当人权“教师爷”，反对将人权问题政治化。

中央社称，与此同时，德国明镜周刊（Der Spiegel）、英国广播公司（BBC）等多家媒体25日也同步曝光“新疆警察文件”（Xinjiang Police Files），揭露维吾尔人被迫害的状况。