巴切莱特视频会见习近平 联合国称“宝贵的”会晤 但公告巴切莱特人权讲话原文音像

联合国/中国/新疆：人权/巴切莱特

联合国针对中国国家主席习近平与联合国人权事务高级专员巴切莱特进行的视讯会谈，发声明“澄清”，中央社今天说，显然意指中国官媒曲解巴切莱特的发言。同日，联合国官方新闻稿称，联合国人权高专巴切莱特与中国国家主席习近平举行“宝贵的”会晤。

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据中央社今天报道称，联合国针对中国国家主席习近平与联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）进行的视讯会谈，发声明“澄清”。

巴切莱特办公室发言人昨天25日在透过电子邮件发送的新闻稿中说：“为回应广泛报导有关巴切莱特高级专员的言论，在此附上连结，可查看她与中国国家主席面谈时的真正开场白。”

当天稍早举行视讯通话后不久，中国中央电视台公布两人会谈文字稿，称巴切莱特曾告诉习近平，她钦佩中国“在消除贫困和保护人权方面的努力和成就”。然而联合国公布的文字稿显示，巴切莱特在开场谈话中强调，人权必须是“发展、和平与安全”的核心，而中国在多边机构中可以就不平等等议题发挥关键作用。引文中没有任何可以被解释为赞扬中国人权成就的内容。

中央社说，记者要求联合国提供有关双方说法之间有明显差异的进一步资料，联合国并没有立即回应。

巴切莱特的中国之行受到批评，因未能确保她能够不受限制地进入偏远的新疆地区。美国指控中国对以穆斯林为主的维吾尔族实施种族灭绝。

因为未获授权发言，数名要求匿名的人士23日在电话中说，美国驻中国大使勃恩斯（Nicholas Burns）告诉巴切莱特，他对北京试图操纵这次访问“深感关切”。

联合国25日发表官方新闻稿，称人权高专巴切莱特与中国国家主席习近平举行“宝贵的”会晤 。

联合国新闻稿说，今天是联合国人权事务高级专员巴切莱特正式访问中国的第三天。她通过视频方式与中国国家主席习近平举行了会晤。这是自 2005 年以来联合国人权事务负责人首次访问中国。

在今天通过社交媒体推特发表的一条推文中，巴切莱特表示，“与习近平主席和其他高级官员的会晤对于直接讨论中国和全球的人权问题和关切具有宝贵价值。要让可持续发展、和平与安全得以持续，必须以‘人权、正义、毫无例外地包容所有人’为核心”。

在人权高专办分享的评论中，巴切莱特表示，“我一直致力于进行这次访问，这是联合国人权事务高级专员 17 年来首次访问中国，因为对我来说，就国内、区域和全球的人权问题直接与中国政府接触是优先事项。”

联合国新闻说，在向习近平主席的致辞中，巴切莱特指出，中国“在应对世界当前面临的许多挑战方面在多边机构中发挥着至关重要的作用”。她在随后向广州大学的师生发表的讲话中再次强调了这一点。

巴切莱特指出，这些挑战包括“对国际和平与安全的威胁、全球经济体系的不稳定、不平等和气候变化等”，并表示她期待着“深化我们对这些问题和其他问题的讨论”。

像对其他国家一样，高级专员表示愿意向中国提供技术援助，以“支持加强促进和保护所有人的人权、正义和法治的努力”。

人权高专今天（25日）还在广州大学向师生们发表了演讲。

巴切莱特强调，在当前“充满不确定性和不可预测”的时代，“人权教育对每个人来说都至关重要”。 她表示，人权教育提供了塑造“我们自己的社会、经济、文化和政治现实”的机会，并且为“人们面临的挑战提供了具体的解决方案”。

尽管面临诸多全球威胁，从新冠大流行、气候变化、冲突，到日益严重的不平等，人权高专告诉师生们， “青年的巨大力量”是若干“希望的灯塔”之一。 巴切莱特说：“青年能够发挥这一作用的一个基本要素是开放的公民空间，在那里他们可以表达自己的意见并寻求改变。”她补充说，青年倡导者们挑战“歧视、不公正和不平等”的各种运动给她带来了启示。

她响应联合国秘书长古特雷斯提出的“人权行动呼吁”和“我们的共同议程”绘制的多边行动蓝图，并指出年轻人必须有机会参与影响他们的讨论。

巴切莱特指出，“年轻人正在影响具有国家和国际重要性的辩论，并推动社会变革，包括要求在谈判桌上占有一席之地，并要求政府和企业为他们的不作为负责。”

在参与公开对话的不可剥夺的权利这一话题上，她还补充说：“当社会各界参与讨论、参与辩论时，可以更深入地了解问题。有了不同的声音，各国可以更好地发现法律和政策中的差距，以确保它们更加公正。”

据联合国新闻稿介绍巴切莱特的行程说， 周一抵达广州后，巴切莱特与国务委员兼外长王毅举行了会晤。她当时向新闻界表示，她希望在访问期间讨论“一些非常重要和敏感​​的问题”，以帮助“建立信任”。

巴切莱特周三已启程继续前往喀什和乌鲁木齐。

联合国任命的一些独立人权专家曾对维吾尔族人据称被拘留和强迫劳动表示严重关切。

该联合国新闻稿称，巴切莱特计划在为期六天的访问结束时举行新闻发布会。