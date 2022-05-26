布林肯重申一中政策不变 批北京对台胁迫日增

政治

中央社报道，美国国务卿布林肯5月26日发表中国政策演说。在谈到台湾时，他重申美国一中政策不变，赞许台湾是充满活力的民主政体，美台将持续扩大合作。他并抨击北京对台威胁日增，威胁台海和平稳定。

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布林肯（Antony Blinken）26日在乔治华盛顿大学（George Washington University）发表美国对中国战略演说。在美国总统拜登（Joe Biden）日前表示若中国军事犯台，美国将军事介入后，美国的台海政策立场是否调整备受关注。

布林肯在谈到台湾时首先表示，历经数十年与各届政府，美国政策一致、不曾改变。美国仍致力于一个中国政策，该政策以台湾关係法、美中三公报与六项保证为指引，美方反对任何一方片面改变现状。

他并指出，美方不支持台湾独立，期望透过和平方式解决两岸分歧，台海地区的和平稳定是美方的长久利益，美方将持续履行承诺，依循台湾关係法协助台湾维持足够的自我防卫能力，并确保美方维持能力，以对抗任何可能危及台湾安全、社会或经济体系武力或其他形式胁迫。

他表示，美台具有稳健的非官方关系，也赞许台湾是个充满活力的民主政体与区域经济领头羊。美方将持续扩大与台湾在共享利益与价值观的合作，支持台湾有意义参与国际社会，深化符合一个中国政策的经济联系。

虽然再次重申美国政策不变，但布林肯话锋一转指责改变的是北京日益严峻的威胁，包括试图斩断台湾与世界各国的关系、阻止台湾参与国际组织等。北京的言词与行动日益挑衅，中国军机几乎每天都出现在台湾附近。

布林肯抨击，这些言行严重破坏稳定，并指责北京冒着误判的风险，威胁台海和平稳定。维护台海和平稳定不仅是美国利益，也是国际关注议题，对地区与全球安全与繁荣至关重要。