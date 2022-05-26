接替王毅大热人选 乐玉成却传调任广电总局

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香港媒体今天引述消息称，曾被视为中国下一任外长热门人选的外交部副部长乐玉成，将转调国家广播电视总局，不过是出任局长或副局长，仍有不同说法。

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据中央社署名沈朋达今天引述香港南华早报消息人士，58岁的乐玉成将出任中国国家广电总局局长，晋升为正部级官员。不过据星岛日报称，乐玉成是出任广电总局副局长，仍为副部级。现任广电总局局长聂辰席7月将满65岁的退休年龄，而乐玉成未必是接替人选。

消息说，目前中国外交部网站上，仍可见乐玉成的个人介绍，称乐玉成是中国外交部排名第一的副部长，分管日常外交业务工作，也是副外长中唯一的中共中央候补委员。现任中国外长王毅已在任近10年，超过68岁。乐玉成本被视为下任外长的大热门。据星岛日报认为，此次外调，意味乐玉成与外长位置无缘，暂时不清楚他淡出外交界的原因。

中央社说，而南华早报则提到，北京正巩固和美国、西方国家舆论战的阵地。乐玉成过去虽无传媒或宣传方面的经验，但近年频繁就中国的外交立场公开发言。中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）2月在北京举行峰会后，乐玉成会后向中国官媒介绍峰会时表示：“中俄关系上不封顶，没有终点站，只有加油站。”

乐玉成在5月6日的全球20国智库线上对话的演说中，则批评美国想藉俄乌战争“发战争财”，“靠牺牲乌克兰控制欧洲，削弱俄罗斯，延续霸权强权”。

中央社引述中国官方公开资料显示，乐玉成毕业于南京师范大学俄罗斯语文学系，外交生涯始于1980年代，在外交部苏联东欧司工作，曾两度派往中国驻俄罗斯使馆工作，并在2013年出任中国驻哈萨克斯坦大使，2014年担任中国驻印度大使。2016年，乐玉成担任中共中央外事工作领导小组办公室副主任，并于2018年出任外交部副部长。