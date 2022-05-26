李克强称中国经济衰超新冠病毒爆发年 或为放弃超美的年增长目标舆论铺路？

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中国总理李克强连续呼吁推动经济，李克强警告中国经济正处于艰难时刻，并承认，中国经济糟糕状况超过2020年初新冠肺炎病毒爆发造成的打击。法新社引述据专门研究中国经济政策的公司Trivium China周四在一份说明中说，"李克强可能为放弃今年的增长目标铺平了道路。"

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据法新社今天自北京报道称，中国总理李克强将中国的经济描述为艰难时刻，由于清零限制，中国经济正面临比2020年更大的困难。

面对几个月来的疫情复发，中国正在实施清零战略，旨在将死亡人数限制在最低限度。中国对疫情的控制被认为特别要归功于遏制措施，尤其是自4月初以来在上海实施的封控。

在中国国家主席习近平的坚持下，这一清零政策对经济产生了严重影响，许多企业关闭，工厂运营速度放缓，生产线严重中断。

中国着急推动经济。中国国务院昨天召开经济电话会议，层级下达至县镇。中国总理李克强昨天在与数千名地方官员的电话会议上说，"自3月以来，4月以来更是如此，就业、工业生产、电力消耗和货运方面的经济指标急剧下降。"

据官方的中国新华社引述李克强说："在某些方面和某种程度上，困难甚至比2020年疫情对中国经济重创更大。

中国在5月份公布了两年来最糟糕的经济表现，消费处于最低水平，失业率接近历史最高水平。

李克强说，我们现在正处于一个关键时刻，这将决定全年的经济趋势。李克强说：我们必须抓住这个时期，让经济回到正轨。

法新社说，经济放缓正在危及中国政府5.5%左右的增长目标，在这个政治敏感的年份，习近平应该在秋天再次当选为中国共产党（CCP）的领导人。然而，共产党的主要合法性来自于人口购买力的持续增长。

据专门研究中国经济政策的公司Trivium China周四在一份说明中说，"李克强可能为放弃今年的增长目标铺平了道路。"

法新社说，虽然上海似乎在某种程度上放松了限制，但其2500万居民仍然受到严格的限制。与此同时，北京正在加强清零疫情措施，许多企业和旅游景点关闭或放慢了运营速度。