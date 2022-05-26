王毅称中国无意在所罗门群岛建军事基地 美国持续警告当心影子协议

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中国外交部长王毅星期四在所罗门群岛的首都霍尼亚拉开始了对几个南太平洋国家的访问，他将在那里讨论一项中国扩大与该地区安全和自由贸易合作的广泛倡议。中国与所罗门的合作协议持续引发对中国在太平洋地区扩大势力范围，并可能建筑一个军事基地的担忧。中国多次许诺不会在所罗门建立军事基地，但也批评美国在全球建有无数军事基地，而无权限制中国。

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中国外交部长王毅周四就两国签署的新安全条约表示，中国 "无意 "在所罗门群岛建立军事基地。中国外长驳斥了包括澳大利亚和美国在内的西方阵营的担忧，即该协议将允许北京在该群岛建立军事存在。王毅说，该协议是 "无可指责的、诚实的和无私的"。

王毅星期四在所罗门群岛的首都霍尼亚拉开始了对几个南太平洋国家的访问，他将在那里讨论一项扩大该地区安全和自由贸易合作的广泛倡议。法新社称在能够看到的一份协议草案，但其最终版本没有公布，其中有一项条款允许在距离澳大利亚不到2000公里的岛上部署中国海军部队。

据王毅在与所罗门群岛政府官员会面后的新闻发布会上说，该协议 "不是强加给任何人的，不是针对任何第三方的，中国根本没有在此建立军事基地的意图"。

据5月21日大选失利的澳大利亚前政府曾警告说，建设军事基地是一条 "红线"，但没有具体说明越过红线的后果。

中国外交官今天要求不要 "干扰 "或 "破坏 "中国 "与太平洋岛屿国家的合作"。

王毅称，"他们不是任何人的后院。所有太平洋岛国都有权做出自己的选择，而不是一味追随他人。" 王毅还说，"根据所罗门群岛的需要和要求"，安全公约应有助于所罗门群岛政府维持长期稳定和安全。

2021年11月，对所罗门群岛总理马纳塞-索加瓦雷的抗议活动在首都变成了暴乱，当地唐人街发生了广泛的破坏行为。

据王毅说，这场骚乱 "严重威胁到这个国家的华人社区的生命和财产"。

据法新社稍早报道，就中国拟寻求与10个太平洋岛国达成一项涵盖警务、安全和资料通讯合作的区域性协议，美国警告南太平洋国家当心与中国达成的「影子」协议。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）25日对记者说：「我们担心媒体披露的这些协议可能会在仓促、不透明的过程中进行谈判。」

虽说太平洋国家会做出自己的主权选择，普莱斯表示，中国「的模式是在欠缺透明度或区域磋商下，提供隐蔽、模糊的交易」。

中国欲与10岛国签区域协议的计划势必引发澳大利亚和新西兰的关切，尤其是北京与所罗门群岛才刚达成秘密安全协议。

法新社说，根据稍早一份外流的所中安全协议草案，内容包括允许中国海军部署至所罗门群岛的措施。索罗门群岛距离澳洲不到2000公里。

这份草案还禁止所罗门群岛在未经中国许可的情况下公开谈论协议内容。

据北京的最新提议，等于是将所罗门群岛协议的关键内容扩大到其他9个太平洋国家。