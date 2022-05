英国说重审中国收购英最大半导体公司案

英国/中国/半导体

一家中国集团在近一年前宣布收购英国最大的半导体制造商Newport Wafer Fab时,引起了争议。根据英国商业部(BEIS)的一份声明,伦敦将研究这家中国集团收购威尔士半导体公司对英国国家安全的影响。

据法新社报道称,在英国政府决定将设备制造商华为排除在5G网络之外一年之后,该收购案重新引发了关于中国对英国某些战略部门感兴趣的辩论。在周三的一份声明中,英国政府强调在2021年国家安全和投资法下的权力,"在必要时干预 "外国公司认为具有战略意义的资产的收购。

声明说,BEIS有30个工作日来进行这项评估,但可以再延长45个工作日。

据法新社说,由中国公司Wingtech拥有的荷兰半导体公司Nexperia在2021年7月宣布,该公司已经完成了对Newport Wafer Fab的收购。收购金额没有披露,但据CNBC报道,该交易价值6300万英镑。

英国称将调查中国主导的对英国芯片制造商的该收购交易。英国政府25日开始对这家中国控股公司收购一家英国电脑芯片工厂的交易展开国家安全调查,此举可能导致英国政府在交易完成近一年之后取消该交易。

威尔士Newport的Nexperia工厂生产大的晶圆,这些晶圆最终被切割并被编程为微处理器。

据华尔街日报报道说,此次审查是一个最新迹象,表明在全球芯片短缺的情况下,各国正越来越多地保护本国的半导体行业。

据Nexperia一位发言人说,该公司欢迎“有这个机会参与并促进关于我们在英国的活动和投资计划的知情辩论”。

据华日称,这笔交易是今年早些时候生效的英国《国家安全与投资法》(National Security and Investment Act)的首批主要试点案例之一。该法案建立了一个类似于美国外国投资委员会(Committee on Foreign Investment)的程序,后者已经阻止了一些重大交易,包括博通(Broadcom Inc., AVGO)计划以1,170亿美元收购高通公司(Qualcomm Inc., QCOM),因为该委员会担心这将削弱与中国竞争的美国芯片产业。