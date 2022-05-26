《费加罗报》：中国加强在南太平洋的影响力

政治

中国外长王毅5月26日抵达所罗门群岛，开始他对南太地区八国为期十天的访问。王毅于5月26日至6月4日应邀访问南太岛国和东帝汶并主持召开第二次中国－太平洋岛国外长会议。出访的八国分别为所罗门群岛、基里巴斯、萨摩亚、斐济、汤加、瓦努阿图、巴布亚新几内亚、东帝汶。

广告 继续浏览后续

路透社5月25日报导说，在会议前夕，北京已经向10个太平洋岛国发出《共同发展愿景》文件草案，及一份五年行动计划。

文件草案称，中方与太平洋岛国将“加强在传统和非传统安全领域的交流与合作”，中方还将“为太平洋岛国举办中阶和高阶警察培训”。

相关文件至少引起一个受邀参与国的质疑：“北京有意控制南太地区并‘威胁地区稳定’”。

10国中，密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛（David Panuelo）在写给21位太平洋地区领袖的信中表示，他的国家认为应拒绝这份“预先确定的联合公报”，他担心这可能会引发中西之间的新“冷战”。

法国《费加罗报》报道：中国打算向其中十几个国家提供数百万美元的援助和一份自由贸易协定草案，让他们能够进入中国市场。

南太平洋的独立小国分布在数千个岛屿上，居民不到 900 万。但它们位于北京寻求将其影响力扩展到世界各地并认为具有战略意义的地区的中心地带。这些小共和国靠近新喀里多尼亚和澳大利亚，这两个国家美国的盟友，北京对它的敌意越来越大，这些小共和国拥有广阔的海洋领土。

中国协议草案包括对当地警察和外交官的培训，包括网络安全在内的“传统和非传统安全”的团队合作。它还将使中国能够开展敏感的航海测绘作业并更好地获取当地自然资源。

南太平洋几个月来已成为中国和美国几十年来在该地区的主导力量之间激烈竞争的战场。华盛顿正在寻求加强与中国的联盟，特别是通过恢复与澳大利亚、日本和印度的安全联盟 Quad。

就北京而言，它正在寻求增加其在那里的军事、政治和经济存在。但到目前为止，它只取得了有限且不平衡的进展。另一方面，如果被接受，新的合作计划可能标志着一个重大转折点，显着促进北京在警察或军事行动中的存在。

王毅表示，中国已于4月与所罗门群岛缔结安全条约，这应成为该地区的典范。该协议的模糊轮廓让堪培拉和华盛顿感到担忧。他们担心他会允许北京在该群岛建立军事存在，即使中国部长周四否认中国“有意”在该群岛建立军事基地。

尽管如此，澳大利亚新任总理安东尼·阿尔巴尼斯年周四仍宣布“加强”澳大利亚对太平洋的承诺，提供约 5 亿澳元（3.3 亿欧元）用于国防培训、海上安全和应对气候变化影响的基础设施。 .

太平洋小国的领导人也对北京的贸易和安全提议感到担忧。密克罗尼西亚联邦总统戴维·帕努埃洛（David Panuelo）向他的南太平洋同事发出了一封严厉的信，警告不要达成一项看起来“有吸引力”但可能会给中国“获得和控制我们地区”的手段的交易。