专家解读布林肯的中国政策讲话

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美国国务卿布林肯昨天发表中国政策演讲。学者表示，布林肯以“投资”、“结盟”和“竞争”3概念阐述战略布局，也揭示美国将藉印太经济架构等多边建制，与盟友共同抗中。专家认为，拜登的亚洲行前脚刚走，中国外交部长王毅随即访问南太平洋8国，双方会持续在地缘政治上结盟对抗，“美中关系持续恶化，台美关系持续升温”，这两者短期内应不会改变。

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就布林肯（Antony Blinken）26日在乔治华盛顿大学（George Washington University）发表美国对中国政策演说，中央社署名沈朋达今天报道，东吴大学政治系助理教授陈方隅接受中央社电访时说，这场演说的意义除了阐述拜登（Joe Biden）政府的中国政策，也宣示即便俄乌战争爆发，美国的战略重心仍未转移，依然将中国视为主要的挑战者。

布林肯在演说中形容中国是国际秩序“最严重的长期挑战”，且是唯一有意图，并在各方面都越来越有能力重新形塑国际秩序的国家。本次演说一如预期地未有太多新的内容。不过布林肯在战略布局方面，提出了“投资”（Invest）、“结盟”（Align）和“竞争”（Compete）3个概念。

美国圣汤玛斯大学（University of St. Thomas）国际研究与当代语言学系主任叶耀元告诉中央社，这3项概念的意涵实际上都是竞争。他说，“投资”指的是美国国内的技术创新，并防止中国窃取；“结盟”则是与四方安全对话（Quad）、印太经济架构（IPEF）、东南亚国协（ASEAN）及欧盟（EU）等国际建制合作；“竞争”则是在前两项基础上，和中国高强度竞争。叶耀元表示，这是拜登政府在“竞争－合作”的中美关系原则下，进一步阐述美国要如何与中国竞争。

布林肯在演讲中也提到，美国并不寻求“新冷战”和冲突；但不能依赖北京改变作为，所以将形塑北京周边的战略环境，以推动追求开放包容的国际体系愿景。

陈方隅说，拜登上任前已经表示，要以联合盟友的方式对抗中国，这是因为在全球化时代，世界经济和贸易高度连结，美国和盟友不可能像冷战时代与中国“一刀切”。他表示，美国是讲明围堵政策的侷限，不采直接对抗，而是联合盟友抗衡中国。

据叶耀元认为，即便美国说不打“新冷战”，但实际上中美两国仍朝这个方向准备。以美国提出的IPEF倡议为例，“供应链弹性”是当中最重要部分，就是希望将关键供应链拉到理念相近国家，以降低对中国的依赖，并确保若“新冷战”开打，也不致于被掐住命脉，遭受严重损伤。

据中央社说，展望未来，叶耀元指出，拜登的亚洲行前脚刚走，中国外交部长王毅随即访问南太平洋8国，双方会持续在地缘政治上结盟对抗，“美中关系持续恶化，台美关系持续升温”，这两者短期内应不会改变。

该报道原文链接：https://www.cna.com.tw/news/acn/202205270241.aspx